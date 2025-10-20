Victoria Beckham, 51 años, revela su estricta rutina para mantenerse joven: "Hago ejercicio entre una hora y media y una hora y 45 minutos al día"

Al hablar de moda y estilo, el nombre de Victoria Beckham siempre debe ponerse sobre la mesa porque se ha convertido en un icono de la moda. La ex Spice Girl lleva muchos años dedicándose al diseño después de dejar los micrófonos en su etapa juvenil y se siente mejor que nunca, como explicaba en su documental para Netflix.

Sin embargo, no ha sido un camino fácil y en el pasado revelaba que sufría trastornos alimentarios, un problema que poco a poco ha ido ganando visibilidad gracias a perfiles como el de la mujer del exfutbolista y propietario del Inter Miami, David Beckham.

Victoria Beckham ficha por Netflix

Con aquello superado, Victoria mantiene una rutina de ejercicios para no perder ese tono físico que finalmente consiguió tras apartar las complicaciones con la nutrición y que es tan reconocible. Una característica particular es que la celebrity suele entrenar por las mañanas, cuando el cuerpo está descansado, para tomar con mayor energía cada repetición.

No obstante, no solo sirve con despertarse temprano, sino que hay que ser constante, algo que tiene clarísimo: “Me levanto y hago ejercicio cinco días a la semana. Hago ejercicio entre una hora y media y una hora y 45 minutos al día”, indica además de reconocer que intenta ser estricta, igual que con su alimentación.

Su entrenador personal, Bobby Rich, que también trabaja con David, revelaba a Women's Health que distribuye la rutina en tres bloques distintos.

En el bloque de fuerza la exartista suele pasar hasta 90 minutos, con la idea de “levantar entre cuatro y seis repeticiones y efectuar entre dos a dos minutos y medio de descanso entre cada serie”, un ritmo que también incentiva la parte aeróbica.

En cuanto al bloque de potencia, le dedica media hora y usa pesos menores para poder ganar velocidad con ejercicios en esas mismas seis repeticiones.

El tercer bloque es el de la resistencia, donde prioriza las repeticiones y no tanto el peso, elevando al máximo la parte del cardio, con hasta 20 repeticiones por serie. Por eso, este aspecto es algo complementario y suelen hacerlo durante el calentamiento.

“Si tienes tiempo para cinco sesiones a la semana, puedes conseguir un buen equilibrio entre fuerza y cardio; si solo tienes tiempo para dos o tres, prioriza lo que es importante”, indicaba el entrenador Rich.

Muchas veces se piensa únicamente en los ejercicios aeróbicos para conseguir la pérdida de peso, aunque la realidad es que incluir entrenamientos de fuerza puede contribuir notablemente al objetivo y a evitar el temido efecto rebote al dejar de entrenar.