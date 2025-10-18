Tributo a Lleida (arte, moda y gastronomía), en La Roca Village

Hace poco tuve la suerte de disfrutar de un pellizquito del Raimat Arts Festival, impulsado por la Fundación Comunitaria Raimat Lleida. En su cuarta edición, el programa sorprendió con su propuesta más ambiciosa: ampliando los días para combinar la tradición de la música clásica con nuevas visiones artísticas, como el flamenco, una conferencia musicalizada y un espectáculo itinerante.

Actuó la cantante y compositora Alba Carmona; la violinista Ellinor D’Melon, el clavecinista Ignacio Prego, el pianista Luca Chiantore y la percusionista Carme Garrigó, entre otros. Además, la experiencia fue más allá de la música, con visitas para explorar el paisaje y la esencia de la región, ya que cada espectáculo se realizó en distintos enclaves de Raimat, desde la plaza Mayor hasta los viñedos.

Ahora, La Roca Village, que desde sus inicios apoya este festival que promueve la cultura, la sostenibilidad, la música y el arte como motores de transformación social y conexión humana, le dedica un espacio en su programación y en la decoración del centro comercial.

Este proyecto reafirma el compromiso de La Roca Village, como parte de The Bicester Collection, plataforma global de descubrimiento que une a 12 destinos de shopping y experiencia en Europa, China y EEUU, con el impulso del talento creativo y con la proyección cultural de la región.

Embajador de Catalunya

El alcance de esta iniciativa trasciende Lleida, y refuerza el posicionamiento de La Roca Village como embajador comprometido con la promoción de Catalunya como destino cultural y creativo. El objetivo es acercar la riqueza de Lleida a una audiencia internacional.

Como parte del programa, La Roca Village ha colaborado con Lara Costafreda, una reputada ilustradora de moda, artista visual y narradora gráfica nacida en Llardecans, un pueblo minúsculo del Segrià (Lleida), cuya obra se caracteriza por un trazo orgánico y poético que fusiona naturaleza, memoria y compromiso social.

Exposición fotográfica del reconocido fotógrafo Toni Prim, que captura el legado de Pepa Domingo, figura clave de la moda española de los años 80. / LA ROCA VILLAGE

Para el centro comercial ha creado una serie exclusiva de ilustraciones que reimaginan la arquitectura del Village integrando elementos de Lleida, conectando así la identidad local con una perspectiva global.

El tributo a Lleida incluye también una exposición fotográfica del reconocido fotógrafo Toni Prim, que captura el legado de Pepa Domingo, figura clave de la moda española de los años 80.

La muestra, instalada también en el Art Space, revela cómo Lleida se convirtió en un referente estético y en un territorio pionero en la vanguardia de la moda. Así, se pueden apreciar imágenes tomadas por Prim con modelos de la colección de Ágatha Ruiz de la Prada en espacios emblemáticos de la capital como la plaza de la Catedral o el Rectorado de la Universitat de Lleida.

Cita gastronómica

El homenaje también incluye la parte gastronómica, a cargo de Aitona Gourmet, empresa familiar fundada en 1947 y símbolo de la agricultura consciente y sostenible. Sus productos de proximidad, elaborados con respeto al territorio, estarán disponibles para degustación y compra en la Pop-Up Boutique, acercando al visitante la excelencia de la huerta leridana.

Además, el proyecto contará con la participación de la Bodega Raimat, referente en sostenibilidad vitivinícola, y actividades vinculadas a la promoción turística y cultural de Lleida, reforzando la conexión entre ambas regiones.

Esta iniciativa permanecerá en La Roca Village hasta enero de 2026, con un programa de experiencias, exposiciones y encuentros culturales.