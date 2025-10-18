Muere el culturista Varinder Singh Ghuman a los 42 años durante una operación en el hombro

El mundo del fitness y el culturismo internacional se encuentra sumido en una profunda conmoción tras la inesperada muerte del atleta y actor indio Varinder Singh Ghuman, quien falleció a los 42 años de edad. La noticia ha caído como un jarro de agua fría, no solo por la juventud del deportista, sino también por las extrañas circunstancias que rodearon su deceso. Ghuman, un icono en su país conocido como "el He-Man de la India", murió el pasado jueves 9 de octubre tras sufrir un doble paro cardíaco mientras se sometía a una intervención quirúrgica menor en un hospital de Amritsar.

La tragedia se desencadenó de forma abrupta. Según el relato de su entorno, Ghuman había acudido al Hospital Fortis para tratar un dolor en el hombro, una dolencia aparentemente sin mayor gravedad. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento rutinario se convirtió en una catástrofe. Durante la cirugía, el culturista sufrió un primer ataque al corazón, seguido de un segundo que resultó fatal. Su fallecimiento ha dejado un vacío inmenso y una serie de preguntas que ahora ensombrecen su memoria.

Un pionero que desafió los límites del culturismo

Varinder Singh Ghuman no era un culturista más. Su carrera estuvo marcada por hitos que rompieron moldes y lo convirtieron en una leyenda. Nacido en Punjab, su imponente físico lo llevó a la cima del culturismo indio, coronándose como Mr. India en 2009 y obteniendo el segundo puesto en el prestigioso certamen de Mr. Asia ese mismo año. Sin embargo, su mayor distinción y lo que lo hizo mundialmente conocido fue su condición de primer culturista profesional vegetariano del mundo.

En un deporte donde el consumo masivo de proteína animal es casi un dogma, Ghuman demostró que era posible construir un físico de élite a base de una dieta estricta de proteínas lácteas, legumbres, granos integrales y grasas de origen vegetal. Su disciplina y sus resultados le valieron el reconocimiento de una de las mayores leyendas del sector, Arnold Schwarzenegger, quien lo eligió personalmente para promocionar sus productos en Asia. Además, hizo historia al ser el primer culturista de la India en obtener una tarjeta profesional de la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness), abriendo el camino para futuras generaciones.

La sombra de una posible negligencia médica

La inesperada naturaleza de su muerte ha levantado una ola de sospechas. Lo que era una cirugía menor de hombro terminó en una tragedia, y figuras públicas no han tardado en alzar la voz. El diputado Pargat Singh, excapitán del equipo indio de hockey, ha sido uno de los más contundentes al sugerir que pudo haber una negligencia médica por parte del equipo del hospital. "Parece que puede haber habido negligencia, particularmente relacionada con la anestesia", declaró a medios locales.

Singh lamentó que la familia, sumida en el dolor, se haya mostrado reacia a autorizar una autopsia, lo que impide establecer con certeza la causa de la muerte. "Creo que algo salió mal con la inyección, ya que era solo una lesión menor en el hombro", insistió el diputado, pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Esta incertidumbre añade una capa de dolor y frustración a una pérdida ya de por sí devastadora.

Un legado de disciplina y consternación

Más allá de las dudas sobre su fallecimiento, el legado de Varinder Singh Ghuman como fuente de inspiración es indiscutible. Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia que destacan su disciplina, su carácter pionero y su impacto en la juventud. El ministro de la Unión, Ravneet Singh Bittu, lo describió como "el orgullo de Punjab" y una "pérdida irreparable para el país". "Su vida siempre será una fuente de inspiración para los jóvenes", aseguró.

Además de su carrera deportiva, Ghuman también se había hecho un nombre como actor en la industria cinematográfica india, participando en películas como 'Kabaddi una vez más' o la reciente 'Tigre 3'. Su muerte no solo deja un hueco en el deporte, sino también en el mundo del entretenimiento. Su historia, la de un hombre que construyó un cuerpo de acero a base de disciplina y principios, ha quedado trágicamente interrumpida, dejando tras de sí un ejemplo de superación y una serie de preguntas sin respuesta.