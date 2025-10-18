La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira

La relación entre Sergio Reguilón, jugador del Tottenham Hotspur, y la influencer Marta Díaz, que cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, dio mucho de qué hablar. Empezaron a mantener una relación en 2019, aunque no la hicieron pública hasta 2020.

Después de cuatro años de idas y venidas, la pareja decidió poner punto final a la relación, algo que pilló por sorpresa a los seguidores de la creadora de contenido. El principal detonante de la separación fue que la influencer esperaba algo que él no podía darle, además de una crisis personal que la llevó a centrarse en sí misma, según contó ella misma.

Sin embargo, el exjugador del Real Madrid se rehízo del bache y en menos de un año ya estaba con su actual pareja, Clara Ranz. Aunque ha pasado tiempo desde la ruptura, la relación entre ambos sigue siendo inexistente, algo que quedó claro en el último directo en redes de la influencer.

Además, dejó entrever que Reguilón aún está muy pendiente de la vida privada de Marta Díaz, algo que ella, en cambio, ya no hace.

"No entiendo que..."

Todo este revuelo comenzó a raíz de unas declaraciones de la creadora de contenido que no pasaron desapercibidas para Javi Hoyos: "¿Marta Díaz insinúa que Sergio Reguilón le sigue viendo las historias? Marta Díaz durante un directo ha hecho una crítica, en plan de ‘hay gente que no entiendo que siga viendo mis historias’, y ha dado pistas de a quién se podía referir".

La creadora de contenido desveló en directo que "a mí lo que sí que me hace muchas veces mucha gracia es personas que no me deberían de estar viendo la historia y lo están viendo, ¿sabes? Pero no por nada, sino porque ya no perteneces a mi vida". Aparte, quiso matizar que "no hablo de ninguna chica".

La confesión de Marta Díaz dejó en evidencia que se podría tratar de Reguilón, según cuenta Javi Hoyos: "Ella quería dejar claro que no son chicas, porque si no lo que se nos habría venido a la mente rápidamente es Lola Lolita, ha dicho que son chicos, entonces entendemos que igual se refiere a ex suyos. ¿Se referirá a Sergio Reguilón?".

No obstante, señaló que también podría estar refiriéndose a algunos amigos que la han decepcionado, y que ahora sienten curiosidad por ver lo que hace alguien con quien compartieron gran parte de su tiempo.