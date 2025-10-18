Estado salud
Anita Williams revela que le han detectado dos tumores con “mala pinta”
La colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ y exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' anuncia su retirada temporal de las redes mientras espera los resultados de una biopsia
Alexandra Costa
La influencer y colaboradora televisiva Anita Williams ha comunicado con gran preocupación a sus seguidores que le han detectado dos tumores que “tienen bastante mala pinta”, según declaró en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.
Desde hace días, Williams ya había anunciado que se retiraría temporalmente de las redes sociales debido a molestias no especificadas y la necesidad de someterse a pruebas médicas. En ese contexto, ha dado luz a la causa real de su silencio: la aparición de nódulos, bultos, tumores, algunos de los cuales ya han sido biopsiados.
En palabras textuales, Williams declaró ayer en su Instagram: “Me mandaron unas pruebas adicionales y me encontraron unos nódulos, bultos, tumores… Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia y estoy esperando los resultados.”
En sus declaraciones, Anita reconoció que la noticia le ha afectado emocionalmente y que ha estado tentada de cancelar su fiesta de cumpleaños de hoy. Finalmente decidió mantener la celebración con la intención de “olvidarse por unas horas” de la carga mental que supone esperar los informes médicos.
Además de los tumores, la joven ha revelado que los médicos le han informado de un hígado inflamado, por lo que también se le realizarán más exploraciones para “descartar cualquier cosa o que haya cogido en Honduras algún parásito o lo que sea”. La catalana ha pedido comprensión a sus seguidores durante este periodo complicado y ha asegurado que sólo desea centrarse en su recuperación.
Por ahora, Anita Williams se mantiene en espera de los resultados definitivos de las biopsias y otras pruebas complementarias. Mientras tanto, su salud se convierte en motivo de máxima atención mediática y preocupación entre sus seguidores.
