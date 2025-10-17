Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, se sincera sobre cómo ha gestionado su patrimonio: "Siempre he intentado diversificar"

La carrera de Gareth Bale ha sido una montaña rusa. El jugador de Cardiff dio el salto definitivo con el Tottenham Hotspur, lo que le permitió fichar por uno de los mejores equipos de España: el Real Madrid. En la capital vivió grandes momentos, como su decisivo gol en la final de la Copa del Rey ante el Barça en 2014, dejando retratado a Marc Bartra.

No obstante, en sus últimos años con la camiseta del Real Madrid estuvo en el punto de mira, ya que parecía dar más importancia al golf que al fútbol. A pesar de ello, dejó una huella imborrable en el club blanco y siempre será recordado por su enorme talento.

Antes de colgar las botas en enero de 2023, Bale ya había tomado conciencia de la realidad que se escondía detrás del fútbol, especialmente en el plano económico y así lo explicó en una entrevista que concedió a 'Front Office Sports'.

Una de las cosas que más miedo tenía era acabar en bancarrota, algo que ya han vivido varios exdeportistas. "Siempre fue algo que me asustó", comentó.

"Lees artículos sobre deportistas que terminan sus carreras y acaban en la bancarrota. No saben cómo manejar su dinero, no saben qué hacer con todas esas cosas", empezó explicando a 'Front Office Sports'.

El de Cardiff reconoció que muchos deportistas "viven una vida de lujo", aunque él no quería tener ese estilo de vida en el día a día. El principal motivo de esta decisión fue que "siempre presté atención a cómo sería mi vida después del fútbol".

Cabe recordar que Bale se convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados tras fichar por el Real Madrid, llegando a ganar más de 170 millones de euros durante su etapa en el Santiago Bernabéu.

En ese momento, decidió realizar varias inversiones, pero siempre intentado "diversificar": "Tuve la ideal inicial de invertir mi dinero en varias cosas. Si una de ellas fallaba, no lo perdería todo".