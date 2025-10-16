Famosos
Miradas incómodas y un bolso como excusa: así fue el encuentro entre dos ex de Álvaro Escassi
Hiba Abouk y Lara Dibildos protagonizan un tenso momento en pleno 'photocall' de la película 'La cena'
Lara Dibildos sale en defensa de Escassi atacando a María José Suárez tras sus últimas declaraciones
Hiba Abouk responde con humor a los rumores sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi
'La cena': así se llama la última película del director Manuel Gómez Pereira, que se estrenó este lunes en el madrileño Cine Kinépolis.
Al evento acudieron no solo sus protagonistas -Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Exteandía-, sino también una larga lista de rostros conocidos del panorama nacional.
Entre los invitados destacaron Eva Ugarte, Sheila Casas, Mónica Pont, Fani Carbajo, José Manuel Parada, Raquel Arias, Luis Larrodera, Hiba Abouk y Lara Dibildos.
Un reencuentro inesperado de dos ex de Escassi
Precisamente, fueron dos de las exparejas de Álvaro Muñoz Escassi quienes protagonizaron el momento más incómodo de la noche. Ambas coincidieron en el espacio previo al 'photocall' mientras esperaban su turno para posar ante las cámaras.
Una tensión imposible de disimular marcó la escena. Lara Dibildos, acompañada por su novio Carlos Maturana, trató de aliviar la situación concentrándose en cerrar su bolso, aunque sin dejar de mirar de reojo a Hiba Abouk, situada a escasos centímetros.
La actriz de 'El Príncipe' vivió un mediático romance con Escassi en el verano de 2024, justo después de la polémica ruptura del jinete con María José Suárez, tras una infidelidad con una transexual colombiana llamada Valeri Cuéllar.
Hiba Abouk evita el contacto y se va
Visiblemente nerviosa y consciente de las miradas, Hiba Abouk decidió alejarse discretamente del lugar antes de enfrentarse a la incómoda situación. Optó por conversar con una de las personas organizadoras del evento y, poco después, posó en el 'photocall' sin hacer declaraciones sobre el tenso encuentro con Lara Dibildos.
Otras coincidencias y ausencias destacadas
El estreno también reunió a Sheila Casas, otra de las ex de Escassi, quien parece haber pasado página tras su ruptura con el andaluz hace cuatro meses. Como era de esperar, estuvo junto a su hermano Mario Casas en una noche muy especial.
Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Melyssa Pinto, ya que muchos esperaban que la pareja oficializara su relación posando juntos por primera vez.
