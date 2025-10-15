Exclusiva: todos los detalles del novio de Irene Rosales

Semana dulce para las Mamarazzis. A su debut televisivo en La2Cat, con el estreno del programa 'Mamarazzis Pop&Cor' esta noche a las 22.00 horas, se suma un nuevo episodio de su pódcast del corazón en EL PERIÓDICO, siempre cargado de novedades e informaciones exclusivas.

En un programa marcado por los amores y desamores que están perfilando la actualidad de algunos de los nombres musicales más emblemáticos de las últimas décadas en España, el repaso semanal del dúo conformado por Laura Fa y Lorena Vázquez –este, a diferencia de otros, sí que inseparable– sigue siendo música para los oídos de todos aquellos que siguen de cerca el mundo de los famosos.

El pasado (y presente) amoroso de Guillermo, pareja de Irene Rosales

Para arrancar con fuerza el capítulo de este miércoles, las Mamarazzis han vuelto a dinamitar el tablero del corazón. Cabe recordar que con su exclusiva de la anterior semana, Fa y Vázquez aguaron la fiesta a 'Lecturas' y 'Semana', que ya tenían preparadas sus portadas sobre la nueva ilusión de Irene Rosales (34). Y es que la ex de Kiko Rivera habría encontrado compañía en Guillermo, un hombre que, según el entorno, arrastra un pasado sentimental más complejo que romántico. Las periodistas aseguran que las imágenes no dejan lugar a dudas, pero lo que parecía un comienzo ilusionante pronto se tiñó de drama: él venía de un matrimonio roto, una relación paralela con una tal Vanesa, otra amistad íntima con Marta y, en medio del enredo, el aterrizaje de Irene.

El rompecabezas sentimental se complica cuando se cruzan algunas de las fechas. Guillermo, separado y de vuelta en casa de sus padres desde junio, mantuvo su historia con Vanesa hasta bien entrado septiembre, cuando ya había tenido su primera cita con Irene. Las autoras del pódcast detallan incluso el origen del flechazo: él, instalador de césped artificial, conoció a la sevillana hace cinco años, al trabajar en el domicilio donde por aquel entonces ella vivía junto a su ahora exmarido Kiko Rivera. De aquella amistad nació una cercanía que, tras la ruptura definitiva del matrimonio, desembocó en algo más. Con todo, si bien Irene confía en haber encontrado alguien con afianzar una relación seria y estable, los adjetivos con los que Guillermo se refiere a ella cuando habla con sus amigos no invitan precisamente al optimismo. Tampoco pasa desapercibido ante los ojos de las dos expertas que la nueva ilusión de Rosales, lejos de conservar un perfil bajo, pasó de tener su perfil de Instagram privado a hacerlo público poco antes de que el fotorreportaje saliese a la luz. ¿Había cierto interés de alguna de las dos partes para que esas imágenes vieran la luz?

Muy distinto es el momento amoroso que atraviesan desde hace "año y pico" Eva González (44) y su (no tan) nueva ilusión, de nombre Nacho (35). La falta de un domicilio propio de él, todavía afincado en casa de sus padres debido a los recurrentes viajes que en los últimos años le han llevado a vivir de hotel en hotel, no parece suponer un gran problema de la pareja: ambos se instalan en casa de ella los fines de semana en que no están sus hijos de por medio, por lo que, sí, podemos hablar de "novios" y, además, suponemos que el reciente desmentido de la revista '¡Hola!' sencillamente respondía a la necesidad de quitarse presión de encima.

'Son de desamores': Andy y Lucas, una relación rota

Las imágenes del final del último concierto de Andy y Lucas en el Palacio Vistalegre de Madrid hablaban por sí solas: a un lado, un Lucas embriagado de protagonismo se dejaba querer por un público volcado; al otro, Andy, discreto como de costumbre pero emocionado como nunca, disfrutaba de los últimos instantes bajo el sello del exitoso dúo gaditano. Dos formas diferentes de vivir un adiós empañado por la complicada relación entre ambas partes. Sir ir más lejos, ya durante las pruebas de sonido previas a ese espectáculo, Lucas llegó a ensayar hasta en cinco ocasiones una bajada del escenario a hombros; todo, a espaldas de su antes hermano —ahora subordinado— musical.

Liberado y listo para emprender una nueva aventura en solitario, Andy contará con gran parte de la banda de músicos que trabajaban con el dúo de cara a este proyecto venidero. Por su parte, un Lucas reconvertido en personaje televisivo a raíz de su accidentada operación de nariz ultima los detalles para hablar en exclusiva de este suceso. Sin embargo, si de alguien quieren escuchar el testimonio en los platós de televisión es de Andy. Quizás tengamos novedades cuando termine de cerrar su contrato con Andy & Lucas Prodcucciones...

Todos los detalles sobre la futura boda de Susanna Griso

Apenas siete meses le han bastado a Susanna Griso (56) y Luis Enríquez (54) para decidirse a dar el paso definitivo en la consolidación de su relación. La pareja se dará el 'sí, quiero' después del emocionante hallazgo de la presentadora el día de su cumpleaños, cuando al levantar su taza de café dió con el anillo de compromiso. Semanas antes, había aceptado la pedida de mano de su ahora prometido durante sus vacaciones en Argentina.

Con los detalles de este futuro enlace corriendo como la pólvora, las Mamarazzis también han sacado tajada de las filtraciones y, por el momento, ya han adelantado que la boda, a la que acudirán un máximo de 250 invitados, se celebrará el próximo mes de julio en la localidad de S'Agaró, en la Costa Brava. No se trata de una localización escogida al azar, sino que responde a la proximidad de esta población con L'Armentera, municipio en el que Griso ha adquirido una nueva propiedad.

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

Siguiendo con historias de amor y desamor musical, el caprichoso destino ha querido que La Oreja de Van Gogh anunciase su regreso con Amaia Montero durante la emisión del pódcast de Mamarazzis de esta semana. Así lo han comunicado a través de un vídeo publicado en las redes sociales de la banda, donde especifican que, si bien sigue con el grupo, el compositor Pablo Benegas no estará presente en los escenarios tras tomarse una pausa en su holgada carrera, de más de tres décadas.

El anuncio llega tras varias semanas en que la rumorología no estuvo nunca exenta de polémica, sobre todo después de la controvertida salida de su anterior vocalista, Leire Martínez. Con ella se pusieron en contacto las Mamarazzis, y balance del último año fue muy positivo. Eso sí, de la salida de Pablo no se pronunció: "Esa historia ya no va conmigo".

Acuerdo entre Albert Rivera y su exmujer

Tal como recogían las Mamarazzis, todo apuntaba a un inminente reencuentro de Albert Rivera con su expareja, Mariona Saperas, en los juzgados. No obstante, según una información de última hora, la situación ha dado un vuelco.

Bien era cierto que a raíz de las discordancias en el pago de las actividades extraescolares de su hija en común, ambos habían sido citados a una vista que iba a celebrarse en Granollers la mañana de este mismo viernes, pero un acuerdo de última hora entre ambas partes impedirá que eso suceda.

