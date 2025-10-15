Famosos
Gabriel Rufián, sin tapujos sobre las declaraciones de Marcos Llorente y Borja Iglesias: "Vivimos un momento realmente jodido"
El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha compartido su opinión a través de X, antes Twitter
Marcos Llorente, 30 años, vuelve a sorprender tras desvelar una nueva rutina: "No es lo normal"
Ricardo Castelló
Nueva polémica con Gabriel Rufián. El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha convertido nuevamente en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por sus comentarios en el Congreso de los Diputados, sino por su comentario a través de X, antes Twitter, sobre las declaraciones de Marcos Llorente y Borja Iglesias, ambos jugadores concentrados con la selección española.
El jugador del Atlético de Madrid está en boca de todos tras su entrevista en 'El Partidazo de la COPE', en la que habló sobre el efecto de las gafas de sol amarillas, sus rutinas diarias y otros aspectos de su vida.
Por otro lado, Borja Iglesias también es noticia por haber defendido las protestas realizadas durante La Vuelta Ciclista a España en contra de Israel, denunciando el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. El delantero aseguró que apoya estas manifestaciones.
Tras todo el revuelo mediático generado por las declaraciones de los dos futbolistas de la selección española, Rufián ha querido expresar su opinión sobre lo sucedido.
"En las últimas 24h un futbolista de la selección ha insinuado que nos fumigan con aviones secretos y otro ha dicho que cualquier protesta es válida contra el genocidio en Gaza", empieza diciendo en el tuit.
Asimismo, reconoce que "para mucha gente y para mucha prensa el primero es un simpático valiente que se enfrenta al sistema y el segundo es un provocador que mezcla política y deporte".
A la conclusión a la que llega el político de ERC es que "vivimos un momento realmente jodido".
