Marcos Llorente, 30 años, vuelve a sorprender tras desvelar una nueva rutina: "No es lo normal"

Marcos Llorente es uno de los jugadores más destacados del Atlético de Madrid. Sobre el terreno de juego, el futbolista rinde al máximo, y todo podría deberse a sus rutinas, que siempre dan mucho de qué hablar. Actualmente, el futbolista está concentrado con la selección española y ha desvelado cómo es su día a día.

En una charla con la absoluta, el madrileño deja claro que "todo lo que hago es por salud". El futbolista empieza explicando que "me levanto a las 8 y me voy a la calle, espero a que amanezca y estoy allí". No obstante, no todo queda ahí, ya que "luego me subo a la habitación y me preparo mi café".

Además siempre le acaba echando "dos o tres cucharadas de mantequilla, lo remuevo y ese es el café de mi día a día". Una de las cosas que más clara tiene es la importancia que posee la luz para la visión. Por ello, utiliza una luz roja.

Luz roja en casa

"Es la única luz que utilizo en casa. Durante el día no enciendo la luz, o porque estoy en el jardín o si entro, dentro en la cocina o voy al salón para cualquier cosa, a través de las ventanas entra la luz y no tengo la necesidad de poner ninguna luz", comenta.

Asimismo, reconoce que "cuando se va el sol, esta es la luz que tengo por toda la casa. Esta lámpara lo que hace es meter ese rojo y esa infrarroja dentro de la habitación donde tengas encendida la lámpara y hace que sea más similar a la luz que hay fuera de tu casa".

En los últimos días, Llorente sorprendió a todos con unas gafas de sol con cristales amarillos y las utiliza especialmente para "interiores". "Es decir, fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo. Los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin que haya nada de por medio", comparte.

La función que tienen los cristales rojos es "filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas".

Después de la explicación, el jugador del Atlético de Madrid confiesa que "es cierto que lo que yo hago no es lo normal y entonces es curioso. Todas estas cosas que hago es por la salud, no es por el fútbol, pero al final, una cosa va ligada a la otra".