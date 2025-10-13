Irene Rosales y Eva González, ilusionadas de nuevo: descubrimos todos los detalles de sus nuevas parejas

Nos cuentan a las Mamarazzis que Irene Rosales luce sonrisa y nueva ilusión. La ex de Kiko Rivera, que a finales del mes de agosto anunciaba, a través de las redes sociales, su separación matrimonial, parece haber pasado página. Su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja fue discreta, pero definitiva, y se gestó en secreto y en silencio, de la misma manera que la joven está viviendo ahora esta nueva relación.

El afortunado se llama Guillermo y es un empresario sevillano de unos cuarenta años, moreno, con barba y cuerpo de gimnasio. Guillermo, según nos cuenta su entorno, es deportista, muy reservado y lleva una vida alejada del foco mediático, lo que, para Irene, es un auténtico bálsamo. Está recién separado, tiene un hijo adolescente y, por lo que nos deslizan sus allegados, está muy preocupado por lo que su relación con Irene Rosales puede repercutir en los suyos. Nos aseguran que se trata de “un hombre tranquilo, de perfil bajo y con una vida bastante más ordenada que la de su predecesor”, cosa que tampoco era muy difícil, visto lo visto. Según nos explican quienes le conocen, llevan viéndose unos meses “y se gustan desde hace tiempo, aunque van poco a poco”.

Pese a que ambos han tratado de mantener su relación en el más absoluto secreto, los rumores sobre su “roneo” empezaron a sonar este verano, cuando fueron vistos en un par de encuentros furtivos. Una de esas citas se produjo en una playa de Huelva, de la que los paparazzi no pudieron captar ni una sola imagen, pese a estar a punto en varias ocasiones.

Irene está intentando vivir esta nueva ilusión con la máxima discreción posible, tanto en Andalucía como en Madrid, pero su gente de confianza ya conoce de la existencia de esta nueva e incipiente relación. ¿Sabrá también Kiko Rivera quién es Guillermo?

La presentadora y modelo Eva González. / EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA / Europa Press

Y no es la única que parece haber encontrado el amor. Eva González, la flamante presentadora de La Voz, también tiene nueva ilusión y, en su caso, parece que van muy en serio. La portada de la revista Lecturas cazaba a la presentadora con un chico durante una cita, por las calles de Sevilla. Se apresuró la revista Hola a aclarar que sólo era un “amigo especial”. Y sí, es especial, obviamente, pero mantienen una relación mucho más seria de lo quiso dar a entender la publicación. Las Mamarazzis podemos asegurar que entre Eva y Nacho (así es como se llama el muchacho), la relación está más que afianzada y ambos están encantados de estar juntos.

La cosa entre ellos empezó por casualidad: fue Eva quien se fijó en Nacho. Y no es para menos porque, según nos cuenta su entorno, es un tipo muy atractivo, divertido y muy extrovertido. “Muy buena gente”, en palabras de uno de sus amigos. Desde que empezaron a salir, han ido, paso a paso, consolidando un vínculo cada vez más estable y muy ilusionante. “Van en serio, no es solo un rollete, ni mucho menos”, nos confirma la misma persona.

Nacho, que ocupa un cargo directivo en el Hotel Torre Pelli de Sevilla, no es ningún recién llegado al mundo del famoseo. Lo conoce de cerca porque su hermano es actor de teatro y ha participado, también, en algunas series de televisión; la más reciente, en La Promesa. Podemos adelantar que Eva ya conoce al hermano actor de Nacho y también a algunos otros familiares, del que podríamos ya llamar su “novio”.

La modelo y presentadora divide sus fines de semana y tiempo libre entre su papel de madre y el de novia. De momento, estos dos mundos los mantiene en espacios independientes. Hemos podido saber que los fines de semana que Eva no está con su hijo, los disfruta en su casa de Mairena de Alcor con su chico. Nacho no se ha emancipado aún y reside todavía con sus padres, así que la vivienda de Eva les ofrece la intimidad que necesita toda pareja. Precisamente, este pasado fin de semana, han estado los dos juntos en dicha localidad. Desde los inicios de la relación, Eva ha tenido que poner mucho de su parte para poder estar cerca de Nacho. Por ejemplo, cuando comenzaron su idilio, él estaba trabajando en un hotel de Honduras y Eva viajó, en alguna ocasión, hasta allí, para poder pasar tiempo juntos.

A pesar de la presión mediática, Nacho mantiene un perfil bajo y no teme al foco. Ya ha compartido con sus amigos que esperaba el revuelo mediático y que está preparado para lo que venga. No le importa el peaje, está convencido de que quiere estar con su chica, a pesar de la incomodidad que supone estar con alguien tan conocido. Eva, como es su costumbre, está disfrutando de esta etapa con total discreción, pero, esta vez, con muchísima naturalidad. El tiempo dirá.

Ya les tocaba a Irene y a Eva disfrutar del amor. Felicidad de la buena, sin sobresaltos ni dramas.