La hija de Robin Williams estalla contra los vídeos de su padre hechos con IA y la "basura terrible de TikTok"

Zelda Williams, hija de Robin Williams (fallecido en 2014) ha rogado en redes sociales que los seguidores del actor del 'Club de los poetas muertos' dejen de enviarle imágenes de su padre hechas con Inteligencia Artificial. Y es que muchos creadores de contenidos usan el rostro y la reputación del actor, admirado no solo por su capacidad interpretativa sino por sus ideas y carisma tras las cámaras, para sacar rédito personal en redes. La también actriz criticó duramente a aquellos que usan la IA para crear vídeos fake de famosos, actores, actrices... y señaló a la IA como responsable de reducir a estrellas de cine fallecidas a "basura terrible para TikTok".

Unos vídeos que proliferan y son especialmente delicados y escabrosos en caso de personas fallecidas. La actriz dirigió también sus críticas a la Inteligencia Artificial, a la que señaló como culpable de reducir a las estrellas fallecidas a “basura terrible de TikTok”.

"No es lo que él querría"

“Por favor, dejad de enviarme videos de papá hechos con IA. Dejad de creer que quiero verlos o que lo entenderé, no lo hago ni lo haré. Si solo intentas provocarme, he visto cosas peores; los restringiré y seguiré adelante. Pero por favor, si tenéis un poco de decencia, dejad de hacerle esto a él y a mí y a todos, punto final. Es una tontería, una pérdida de tiempo y energía, y créeme, no es lo que él querría", sentencia la actriz, que no se ha quedado ahí. También ha acusado a aquellos creadores de este tipo de contenido de creer hacer arte cuando, en realidad, "están haciendo asquerosos perritos calientes ultraprocesados con la vida de seres humanos, la historia del arte y la música, y luego se los meten a la fuerza a alguien esperando que le dé un pulgar arriba y les guste. Qué asco”, sentencia.

Publicación de Zelda Williams en Instagram / IG

En varias publicaciones subidas a las stories de su perfil de Instagram, Williams denunció cómo estas publicaciones generadas con IA reducen a simples imitaciones a personas reales, que, a través de su arte o sus acciones, han transmitido valores y contenidos únicos: "Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una pobre imitación de personajes más grandes, pero en el peor, un horrendo monstruo Frankensteiniano, improvisado con lo peor de todo lo que es esta industria, en lugar de lo que debería representar", reza una de las historias (cuya original puedes leer arriba). En este sentido, opina que "la IA solo recicla y regurgita el pasado para ser reutilizado. Están absorbiendo el contenido de este Ciempiés Humano, y desde el final de la cadena, mientras los de delante se ríen y se ríen, consumen y consumen".

Activa en redes

Zelda Williams ha sido muy activa a la hora de mantener viva la memoria de su padre y dar visibilidad a la enfermedad que padecía: la demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno neurodegenerativo que combina síntomas del Parkinson con deterioro cognitivo y alucinaciones, y que fue diagnosticado tras el suicidio del actor en 2014.

Además, ha participado en documentales como el dirigido por Tylor Norwood, 'Robin's Wish' ('El deseo de Robin') en el que detalla el proceso médico y emocional que experimentó su padre antes de su muerte y cómo la enfermedad le afectó.