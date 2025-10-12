Así es la vida privada de Jordi Alba: pareja, hijos y negocios ligados al fútbol

Jordi Alba colgará las botas al término de la temporada en la MLS. El de L'Hospitalet de Llobregat no tuvo un camino de rosas para llegar a triunfar en el mundo del fútbol, ya que tuvo que sufrir cómo lo echaban de La Masia por ser 'bajito', una decisión que tanto Pep Guardiola como Tito Vilanova reconocieron con el tiempo que se equivocaron deshaciéndose del futbolista.

El lateral izquierdo marcó un antes y un después en la banda del Camp Nou. Desde el primer momento conectó a la perfección con Leo Messi, quien se convirtió en su socio ideal. Juntos formaron una dupla imparable, el terror de todas las defensas. El futbolista fue un referente en su posición, un tipo de lateral que hoy resulta muy difícil encontrar en la élite del fútbol.

Antes de triunfar con el Barça, Jordi Alba tuvo que sobreponerse al duro golpe de marcharse por la puerta de atrás de La Masia y se unió al Cornellà, donde su buen rendimiento le llevó al Valencia CF. Allí destacó en el Juvenil A y el Mestalla, siendo clave en el ascenso a Segunda B y ganando convocatorias con la selección sub-19.

No obstante, el equipo valenciano decidió cedido al Gimnàstic de Tarragona, donde se consolidó como titular y llegó a la sub-21. Tras su gran temporada, volvió al Valencia para la pretemporada, convenció a Unai Emery y pasó a formar parte del primer equipo.

Poco tardó el Barça en recuperarlo a cambio de 14 millones de euros. La trayectoria de Alba con la camiseta blaugrana ya forma parte de la historia del club. Sin embargo, se conocen pocos detalles sobre su vida privada.

Quién es la pareja de Jordi Alba

Jordi Alba encontró en su pareja el pilar fundamental para disfrutar de los buenos momentos y apoyarse en los malos. Se trata de Romarey Ventura, quien triunfa como creadora de contenido en redes sociales con más de 610 mil seguidores. La conoció cuando tenía 25 años, y el flechazo fue instantáneo durante un viaje a Sevilla, al que acudió acompañado por un amigo.

"Fuimos al restaurante de un amigo y ahí estaba ella, la conocí ahí. Yo no sabía nada de ella. Ella de mí solo sabía a lo que me dedicaba, pero me costó mucho conquistarla", confesó a Risto Mejide, durante una entrevista en 'Viajando con Chester'.

Después de casarse en la localidad sevillana de la Hacienda de Orán, la pareja no tardó mucho en tener a su primer hijo, Piero. Tres años más tarde llegó la pequeña Bruna, y el último en completar la familia numerosa fue Paolo.

Los negocios del ex del Barça

El futbolista del Inter de Miami no esperó en retirarse para meterse de lleno en el mundo de los negocios. El de L'Hospitalet de Llobregat impulso su propio campus de fútbol, dirigido a jóvenes de entre 9 y 16 años. Actualmente, el campus está inactivo.

Sin embargo, lo que más ilusión le ha generado es formar parte del nuevo proyecto del CE L’Hospitalet, liderado por Antoni García, junto a Thiago Alcanata, Gonzalo Álvarez y el CEO Oscar Pierre de Glovo.

"Siento un orgullo enorme como hijo de L’Hospitalet", compartió en redes sociales. El objetivo es claro: "Queremos que nuestra gente se sienta orgullosa del club de su ciudad", y, lo más importante, lograr ascender hasta las categorías más altas del fútbol profesional.