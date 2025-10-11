Una soltera destroza la decoración de First Dates y Carlos Sobera se ve obligado a intervenir: "Censurad esto"

Televisión
Benito Domínguez
En First Dates el factor sorpresa es uno de los ingredientes imprescindibes en el programa de Carlos Sobera. No hay noche en la que el presentador y los propios comensales no acaben siendo protagonistas o siendo sorprendidos por el atuendo de algún soltero o soltera, presentaciones cuanto menos curiosas o gustos a aficiones que dejan a todos sin palabras.
Esta vez, toda la atención se la ha llevado Patricia, una madrileña quiromasajista de profesión que llegaba al programa con una carta de presentación bastante explícita, al definirse como "extraterrestre" y amanate de los "donuts".
Pero el momento más insólito de la cena llegaba cuando la madrileña comentaba a Rafael, su cita de la noche, que su nueva afición era subir vídeos a TikTok en los que enselaba cómo se colocaba las piernas detrás de la cabeza, algo que no tardó en demostrar en pleno restaurante.
La sospresa fue mayúscula cuando la soltera se tiró al suelo y no dudó en hacer una demostración en directo. "Carlos, censurad esto", se apresuraba a decir el propio soltero.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
