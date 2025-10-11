Joana Sanz, tras el nacimiento de su hijo con Dani Alves: "Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé"

Hace unos días salía a la luz el nacimiento del nuevo bebé entre Joana Sanz y Dani Alves. Un nacimiento que ambos todavía no habían anunciado y que se supo a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Pese a que era una noticia que se esperaba desde que se anunciara el embarazo (que si se informó) en marzo de este 2025, la familia todavía no había hecho ningún comunicado. Tras dar a luz en Barcelona, la pareja se trasladó a su casa en Esplugues de Llobregat, donde ya reciben las visitas de rigor para conocer al neonato.

Pese a que no quisieron revelarlo, Joana Sanz comentaba que "ya tenían nombre para el bebé" y que había "pistas en las fotos" publicadas en las redes sociales, donde ha compartido cómo iba avanzando la adecuación de la casa para la llegada de su primer hijo. "No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los 22 años con preguntas de ‘¿para cuándo el bebé?’… Qué presión social tan aterradora", se sinceraba cuando dio a conocer que estaba esperando el bebé.

El duro comunicado de Joana Sanz

Pero tras las múltiples críticas en los últimos días, la tinerfeña ha emitido un comunicado en el que afirma que ha recibido acusaciones e insultos hacia ella, su familia y sobre todo, su hija recién nacida. "Esta publicación queda muy diferente a la que me habría gustado hacer", empezaba escribiendo Joana.

"Me da tristeza que hagan una nota de prensa vacía (porque no saben nada) en la que hablan del nacimiento de un bebé que no ha sido anunciado por alguno de sus progenitores. Deberían de tener un poco de tacto y ponerse a pensar que no siempre las cosas salen bien, que hay complicaciones y muchas otras situaciones horribles que tal vez no sean como para tener que lidiar con los medios de comunicación en la puerta de tu casa felicitándote. Gracias a Dios no fue nuestro caso y está sano invadiéndonos de amor. Agradezco de corazón los mensajes llenos de cariño y buenos deseos, también a los medios de comunicación que han hablado con respeto", afirma.

"Lamentablemente, no todos los mensajes son bonitos y siempre hay gente tan podrida por dentro que tiene el valor de desearle mal a un bebé. Por esto, hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente. Lo que no se ve, no se estropea. Gracias a los que nos quieren", dice.

Joana ha sufrido mucho para llegar a donde está hoy debido a que no le ha sido nada fácil conseguir quedarse embarazada. También revelaba que era una nueva etapa en la vida que le daba cierto pavor de afrontar: "Miedo porque un ser humano dependerá de mí para sobrevivir, miedo de no trabajar, miedo de perderme yo como mujer", indicaba.