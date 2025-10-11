Joan Estrada: "Tras morir Franco en las Ramblas se armó la revolución y sucedía todo"

Agitador cultural y antifranquista, impulsor de la Cúpula Venus, fue una especie de flautista de Hamelin en Barcelona, pues encabezó junto a otros progresistas la movida de la transición a la democracia en unos años en que los barceloneses vivían de noche y trabajaban de día. Cree que lo peor que puede oír la juventud es que Franco no fue tan malo. Con Manuel Iborra ha rodado un documental sobre los años gloriosos posdictadura.

-Retroceda cincuenta años, a la mañana del 20 de noviembre de 1975. Franco ha muerto de madrugada. ¿Qué siente?

-Es un día gris, hay poca luz, oscuridad, y hay una gran fiesta, estoy contento y pienso que a partir de ahora podré, podremos, hacer lo que nos venga en gana, acostarme con quien quiera, hablar de lo que quiera. Siento que puedo ser quien quiera. También me viene a la mente que el dictador ha matado hasta el último momento, cinco personas contrarias al régimen ejecutadas en Madrid, Barcelona y Burgos. Tengo 24 años y se ha terminado el terror.

-Esa libertad ¿fue real, tangible?

-Los cinco años posteriores a la muerte de Franco sí. Yo me movía por el Paralel y las Ramblas, y allí, en las Ramblas, se armó la revolución y sucedía todo: la primera manifestación de mujeres, la primera de directores de cine… El Ayuntamiento franquista llegaba a su fin y entró el demócrata José María Socías Humbert, que fichó para Cultura a una mujer extraordinaria que venía de Cuenca, Elisa Lumbreras, militante del PSUC, que recuperó las fiestas populares de Barcelona que el dictador había eliminado, como la Mercè

-¿Militaba usted en el PSUC?

-Siempre estuve entre ser anarquista o comunista, pero militante no. Formaba parte de un grupo de teatro que actuaba en la calle, Roba Estesa, que nació antes de La Cubana y a la vez que Comediants. Lumbreras nos ofreció en 1977 actuar en las primeras fiestas de la Mercè. Elegimos un escenario insólito, la explanada frente a la Catedral. La ultraderecha nos insultó, destrozó el montaje, pero no nos acobardamos, recuperábamos el cabaret que también Franco se había cargado.

-Fue mítico el Café de la Ópera, frente al Liceu.

-Allí te hacías con una mesa a las cuatro de la tarde y dos horas después la terraza era tuya. Pasaban Ocaña, Jiménez Losantos, Nazario, Alberto Cardín. ¿Movida madrileña? No, no, la movida fue allí, en aquellas mesas. Y en el local clandestino de Talleres Tejeda, un taller de coches. En el 78 Lumbreras nos dijo que tenía presupuesto y nos ofreció la Maquinista, en la Barceloneta. Montamos un espectáculo de cabaret con Tribu, el grupo de Santi Ariza, y en tres días lo petamos: 15.000 personas. Después todo sucedía en la Cúpula Venus.

-¿Me cuenta que fue la Cúpula Venus?

-Teníamos todo para el montaje, solo nos faltaba un espacio fijo. Ocaña me dijo que encima de El Principal, donde había rodado Bigas Luna, había un buen local. Se entraba por la sala de fumadores de los Billares Monforte, donde se había estrenado Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca, y pienso que probablemente el poeta se había sentado allí a fumar. Por allí pasaron artistas de la talla de Loles León, Pepe Rubianes hizo allí su debut en solitario, Christa Leem su primer espectáculo, y el local se convirtió en un referente progresista.

-Ha dicho que tras la muerte del dictador tuvieron cinco años de libertad. ¿Qué pasó después?

-Pues que otro día lluvioso y gris, como aquel en que Franco murió, llegó Jordi Pujol al poder. No llegó él, en realidad las ganó el socialista Joan Raventós, pero Heribert Barrera (ERC), un verdadero xenófobo, le dio el mando a Pujol, y en realidad se vendió por un plato de lentejas, por ser el primer President del Parlament de Catalunya. Y se juntaron tres factores: Pujol, la heroína y el sida. Ahí murió una Barcelona. La derecha catalana nos utilizó para defender su rollo sin tener en cuenta el mestizaje que definía Barcelona, y el Gobierno central le ofreció a Pujol la misma financiación que al País Vasco, pero a él le interesaba más el tema identitario. El idioma había sido lo único que Franco no se pudo cargar, pues en las casas y en los pueblos se mantuvo.

-Con Pasqual Maragall, la canallesca aguantó.

-Sí, cuando se huele que será President de la Generalitat, yo monto una cena con profesionales de diferentes disciplinas y con Loris Omedes, hijo de Rosa Regás. La bautizamos Uno de los nuestros. Creamos un LOVI, no un lobi, sino una cita de amor para progresistas, que se ha mantenido hasta hoy. En ella se da el Premio Christa Leem desde 2006 en honor a la actriz y streaper que fue icono de la transición. Se lo hemos dado a Joan Manuel Serrat, al fiscal anticorrupción José Manuel Villarejo, a la cantante Patti Smith apodada “madrina del punk”...

-¿Sigue existiendo en Barcelona aquella noche que la definió como ciudad canalla y liberal?

-La Barcelona de ahora me interesa más de día, de noche sabría dónde llevarla a cenar, pero después ni idea de dónde, porque aquellos lugares transgresores ya no existen. La noche de Barcelona desapareció con los JJOO y con ellos desapareció el canallismo. Quisieron una Barcelona políticamente correcta y ahí está. Pero estoy orgulloso de tener un alcalde gay. Y un detalle: en aquellos cinco años de libertad no había subvenciones, y eso dio como fruto historias maravillosas, nadie estaba vendido.

-Hábleme de su documental con el director Manuel Iborra.

-Lo hemos hecho sin subvenciones, sin productora ni cartón de rodaje, hay que agradecer la colaboración de muchos profesionales. Aparecen Loles León, Jaume Sisa, Xavier Mariscal, imágenes de los años 70 de la Abadía de Montserrat, donde se hacían conciertos de grupos alternativos y puestos de ácido hasta las cejas. Esto nunca se ha visto. Falta resolver alguna cuestión técnica y estamos en la búsqueda del soporte que le quiera dar difusión.