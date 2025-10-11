Asesinada una famosa influencer después de un directo en TikTok: signos de estrangulamiento

La influencer asiática Yoon Ji-ah ha sido asesinada media hora después de un directo en TikTok.

El cuerpo de la joven fue hallado con signos de estrangulamiento en una ladera de la montaña Mujo, en Corea del Sur. Un hombre de 50 años ha sido detenido como principal sospechoso.

Conmoción en el mundo digital

El asesinato de la influencer Yoon Ji-ah, conocida por su actividad en TikTok, ha generado una gran conmoción en las redes sociales y en toda Corea del Sur.

La joven creadora de contenido, de gran popularidad con más de 350.000 seguidores, fue hallada sin vida y con signos de estrangulamiento en una ladera de la montaña de Muju.

Lo más impactante es que apenas media hora antes de su muerte, Yoon Ji-ah había realizado un directo en TikTok, donde se mostraba animada y en aparente normalidad.

El hallazgo del cuerpo y los primeros indicios

El cadáver de la influencer fue encontrado el 11 de septiembre, aunque la noticia no trascendió hasta este jueves.

Ese mismo día, la joven había retransmitido en directo desde la isla de Yeongjong, situada a más de tres horas del lugar donde posteriormente apareció muerta, lo que ha despertado dudas sobre cómo llegó hasta Muju en tan poco tiempo.

Detenido el principal sospechoso

La policía surcoreana ha detenido a un hombre de 50 años, identificado como Choi, quien se perfila como principal sospechoso del crimen.

Según las primeras investigaciones, el detenido habría engañado a Yoon Ji-ah haciéndose pasar por un empresario tecnológico y realizando donaciones económicas significativas durante sus emisiones en directo, con el fin de ganarse su confianza.

Sin embargo, en realidad atravesaba serios problemas económicos, y podría haber utilizado esta relación con la influencer con fines personales y financieros.

De acuerdo con medios locales, Choi habría prometido a Yoon Ji-ah ayudarla a aumentar sus seguidores, aunque la joven decidió poner fin al vínculo que mantenían. Este rechazo podría haber sido el detonante del asesinato. Varios testigos afirman haber visto a Choi transportando una maleta, y según informaciones policiales, el cuerpo de la víctima fue hallado en el interior de una.

Una investigación que continúa

El trágico suceso ha causado una profunda conmoción en Corea del Sur y entre los seguidores de la joven, que han inundado las redes con mensajes de dolor y rechazo hacia el presunto asesino. Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar con exactitud las circunstancias del crimen y confirmar la culpabilidad del detenido.

La muerte de Yoon Ji-ah reabre el debate sobre la seguridad de los creadores de contenido y los riesgos de las relaciones virtuales en el entorno digital.