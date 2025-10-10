Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente doméstico

Así ha quedado la casa de Vinicius tras el incendio

Según informó Telemadrid, se habría incendiado la sauna del sótano por un fallo eléctrico

La casa de Vinícius en La Moraleja sufre un incendio originado en la sauna

Toni Munar

La casa de Vinicius Jr. en la lujosa urbanización de La Moraleja en Madrid se incendió la mañana del jueves tras un posible fallo eléctrico, según informó Telemadrid. Dos dotaciones de los bomberos tuvieron que acudir para apagar las llamas.

Según informó la televisión de la Comunidad de Madrid, el punto clave habría sido la sauna, que se habría incendiado por un fallo eléctrico. Todo sucedió en el sótano de la casa, aunque el humo afectó a toda la planta inferior de la casa y a la superior. El aviso de un vecino al 112 fue en torno a las 11.00 h de la mañana.

Los empleados del hogar presentes durante el fuego definieron el incidente como "un gran susto", aunque por suerte sin grandes consecuencias. Las llamas solo afectaron al piso inferior, pero el humo se escapó por el hueco de la escalera hasta llegar a otras zonas.

Los bomberos acudieron rápidamente y ventilaron las habitaciones del chalet hasta controlar la situación. Por suerte, no hubo heridos y el futbolista no se encontraba en su residencia, ya que está convocado con su selección para los duelos amistosos ante Corea del Sur y Japón en Asia.

