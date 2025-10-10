Andy y Lucas se despiden de los medios de comunicación tras 20 años juntos

Después de más de 20 años juntos, Andy y Lucas se despiden de su público este viernes, 10 de octubre, en el Palacio Vistalegre de Madrid envueltos en polémica. Con este show, el grupo dará por finalizada la gira 'Nuestros últimos acordes', con la que llevan recorriendo multitud de ciudades españolas.

Allí estaban convocados todos los medios de comunicación y, ante la expectación que hay debido a sus continuas idas y venidas, los artistas han aparecido ante las cámaras, pero han preferido no dar entrevistas.

La mala sintonía entre ellos ha sido patente puesto que solo ha hablado Lucas ante las cámaras, asegurando que no era el día de hacer declaraciones puesto que se trataba de su último concierto juntos. "Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos súper nostálgicos y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años", ha explicado el artista. "Hemos intentado ser un grupo ejemplo y entended que no es día para hablar", ha sentenciado.

Tal tensión se palpaba en el ambiente que Andy y Lucas no han llegado juntos al Palacio de Vistalegre de Madrid, de hecho, Andy ha llegado más tarde a la prueba de sonido y ha entrado a las instalaciones con prisa.

Un concierto que se llevará a cabo en mitad de la polémica por su 'nula relación'. "No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no. Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente. Puse el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago a los músicos, al propio Andy, gestiono el merchandising, hablo con el representante", dijo Lucas en su última entrevista.