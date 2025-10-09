Victoria Beckham, lapidario de una diseñadora pija: "Sonrío -¡que sí sonrío!- del lado izquierdo, del derecho parezco enferma"

Netflix ya ha estrenado la docuserie de tres capítulos 'Victoria Beckham', en los que la diseñadora, de 51 años, se esfuerza por explicar el por qué de su esquiva y distante personalidad ante las cámaras y su lucha por agradar y contentar a todos los miembros de su familia. Aunque a Brooklyn, el primogénito, ni a la mujer de este, Nicola Peltz, ni se les espera ni aparecen, dado el distanciamiento que hay desde hace unos meses con el resto del clan.

Es una pena, porque el guion de la serie hubiera ganado en agilidad y sustancia, en lugar de alternar todo el rato entre momentos de cintas caseras familiares con otros insulsas escenas mientras Victoria y su equipo preparaban su gran momento en la Semana de la Moda de París, en septiembre del año pasado.

Nada tampoco sobre aquellos rumores de infidelidad por parte del futbolista con la niñera de los niños, Rebecca Loos, durante su estancia en Madrid [ni 10 minutos del metraje ocupa ese capítulo en el que la entonces desnortada 'WAG' no encuentraba su sitio, ya no era cantante ni tampoco aún diseñadora, solo la esposa de un futbolista famoso: "Era como si me hubieran congelado en el tiempo"].

El clan Beckham, casi al completo, arropando a Victoria Beckham, en el estreno de su docuserie: de izquerda a derecha, Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, y la diseñadora con su marido, David Beckham. / NEIL HALL / EFE

David Beckham, Harper, la benjamina de la casa, y algunos ilustres amigos y celebridades de la moda, como Tom Ford, Anne Wintour, Donatella Versace y Eva Longoria, hacen de comparsa en un filme en el que, francamente, solo vale la pena escuchar algunas frases para enmarcar de la diseñadora antes conocida como la pija de las Spice Girls. He aquí algunas:

'Bullying'

En el colegio: "Me acosaban. Esa niña torpe y cohibida era yo. No encajaba. Yo no me gustaba, pero quería gustar"

Seria y distante

Actitud en los 'photocalls': "Cuando sonrío -y lo hago-, sonrío desde la izquierda. Porque si sonrío desde la derecha, me veo mal".

"La gente se preguntaba qué estaba haciendo. Mentiría si dijera que era la mejor cantante o bailarina, pero la gente es mala. Oyes y ves cosas que te hacen sentir siempre que eres poca cosa. Eso duele. La gente pensaba que era una arpía deprimida que nunca sonreía"

Apariencia

"Cuando tienes un trastorno alimentario te vuelves muy buena mintiendo. Y nunca fui honesta al respecto con mis padres. Realmente te afecta cuando te dicen constantemente que no eres lo suficientemente bueno".

"Tengo el sistema inmunológico de un buey"

"Llevo sin comer chocolate desde los 90, no voy a empezar ahora"

[Cuando] "estás de gira, esperas mucho de tu cuerpo. Así que, a partir de ese momento [con las Spice Girls], decidí intentar comer de forma sana. Mucha verdura, mucho pescado. No consumo ningún lácteo. No como carne roja desde que tenía unos 7 años".

"Me pesaron en la televisión nacional cuando Brooklyn tenía seis meses. 'Súbete a la báscula. ¿Has bajado de peso?'. Empecé a dudar de mí misma. He sido de todo, desde 'gordita y elegante' hasta 'delgada y elegante'.

"Soy muy disciplinada con mi alimentación" [aunque, dice, no se niega "nada"]. "Exijo mucho de mí misma siendo una madre trabajadora con cuatro hijos. Hago mucho ejercicio y como muy sano. Así soy".

"He estado obsesionada con el maquillaje desde pequeña"

"Recuerdo el momento en que mi piel era problemática y no me atrevía ni a mirar a los ojos de la gente"

Spice Girls

"Soy más excéntrica de lo que creía. Eso o estoy loca de remate. Me hicieron más alegre, más divertida, fue la primera vez que sentí que estaba integrada y que era popular. Mi vida sería muy diferente si no hubiera conocido a esas cuatro chicas"

"Un día estaba difundiendo el mensaje del poder femenino con las Spice Girls y al siguiente era una esposa que vivía en un piso de Manchester con su familia y que no tenía muchas amigas"

Diseñadora

"Empecé haciendo ropa que yo quería llevar. Algo que me hiciera sentir bien"

"A lo largo de mi vida siempre he utilizado la ropa para convertirme en otra persona"

"Siento una enorme presión por tener éxito"

"Mi madre me decía: 'Si te vistes bien para subirte al avión, y hay alguna posibilidad de que te den un asiento mejor, siempre se fijarán en quién va mejor vestido'. Lo cierto es que no hay primera clase en aerolíneas de bajo coste. Mi madre no vestía ropa de marca ni había revistas de moda en mi casa"

"Desde el principio, [las Spice] trabajamos con estilistas estupendos, pero a las otras chicas no les interesaba la ropa, lo que dejaba todo un presupuesto estupendo para mí"

"Me gasté todo el dinero del presupuesto para ropa de las Spice Girls en Gucci. Nunca había tenido ropa de marca"

"Donatella me invitó a un desfile y me di cuenta de que allí había una energía prodigiosa"

"Cuando empecé a presentar en desfiles hace 17 años, ni en mis sueños más pensé que presentaría en París"

"Nadie me tomaba en serio en este sector. Sabía que quería ser diseñadora, pero necesitaba que creyesen en mí"

"El sector de la moda puede ser un poco elitista. Enterré las tetas y me convertí en una versión elegante de mí misma"

Rozando la ruina

"No me di cuenta en ese momento, pero el desperdicio fue alucinante" [se gastaba al año "70.000 libras en plantas y 15.000 en pagar que las regasen", relata David Belhassen, el socio inversión que salvó a su marca de la bancarrota]

"Pasamos de pequeñas presentaciones a desfiles más grandes, lo hacíamos de una forma más extravagante y el negocio no estaba creciendo al mismo ritmo. Las pérdidas eran muy grandes"

"Me encargué de mi familia, me encargué de las Spice Girls, de los problemas que hemos tenido con el negocio, ya sabes, del dinero que hemos perdido.. Ha habido muchos detonantes. Lloraba... y se necesita mucho para hacerme llorar, pero lloré".

"Casi lo pierdo todo, y fue una época muy oscura. Lloraba todos los días antes de ir a trabajar porque me sentía como un bombero. Estábamos en números rojos por decenas de millones"

Familia