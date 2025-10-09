Club de Estilo
El último ritual de belleza de Natura Bissé resetea la piel para recuperar su máximo 'glow'
El tratamiento 'The Reset Cure' lleva el 'biohacking' a la cabina de tratamiento: potencia la renovación celular y fortalece las defensas de la dermis frente agresiones externas, así como ayuda a regular el sebo en pieles mixtas y grasas
Joaquín Serra, de la firma catalana Natura Bissé: "Llevamos 21 años cuidando la piel de las estrellas en los Oscar"
Últimamente hay un término de moda que resuena con fuerza en el universo de la salud y el bienestar: el 'biohacking'. Este conceptose refiere a prácticas que buscan 'hackear', en sentido positivo, nuestro organismo para mejorar su salud y rendimiento a través de la biología, la neurociencia o la nutrición.
Ahora, Natura Bissé lo aplica al cuidado de la piel para ayudarla a funcionar al máximo rendimiento y promover así su longevidad. Esto significa tratarla y cuidarla con ciencia, estrategia y 'expertise' para que esté más fuerte, equilibrada y resistente frente a las agresiones externas, y también luzca con un aspecto más saludable, bello y rejuvenecido.
Con esta innovadora visión en mente, nace un tratamiento de cabina para biohackear la piel: 'The Reset Cure'. Mucho más que una limpieza profunda, este tratamiento devuelve a la piel a su estado óptimo. Gracias a su acción detox y exfoliante, activa los mecanismos naturales de renovación, ayudándola a liberarse de toxinas, recuperar su equilibrio interno y prepararse para rendir mejor frente a las agresiones externas.
El nuevo tratamiento 'The Reset Cure' limpia, purifica e hidrata. Es la nueva generación de la limpieza facial. Sin rojeces ni sensibilización.
Características
•Su potente acción detox mejora la actividad celular gracias a una doble carboxiterapia, en exfoliación y mascarilla. Este facial estimula la renovación de la epidermis, elimina células muertas y optimiza los procesos naturales de la piel.
• Su 'boost' de hidratación profunda y duradera. Ideal para pieles sedientas, pero también para aquellas que necesitan regular la secreción de sebo en pieles mixtas o grasas.
• Su cuidado extra de la microbiota cutánea. Refuerza las defensas de la piel para que luzca y se sienta saludable y confortable.
• Escucha activa y personalización. Como broche final, el tratamiento se adapta a las necesidades específicas de cada piel a través del uso personalizado del concentrado, que se aplica con maniobras drenantes y calmantes, potenciadas por las innovadoras Sculpting Spoons, que maximizan el efecto relajante.
Duranción y recomendaciones
- 1 semana antes de otros tratamientos profesionales específicos para preparar la piel y potenciar resultados.
- 1 vez al mes para mantener la piel en su mejor versión y optimizar los beneficios de los cosméticos aplicados en casa.
Está disponible desde septiembre en spas y centros seleccionados de Natura Bissé, como el salón NU, ubicado en la calle Francesc Pérez Cabrero, 13, de Barcelona.
Suscríbete para seguir leyendo
- “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
- El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Transportes adjudica por 7 millones de euros la construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Rodalies de Montcada-Bifurcació