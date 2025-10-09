Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El último ritual de belleza de Natura Bissé resetea la piel para recuperar su máximo 'glow'

El tratamiento 'The Reset Cure' lleva el 'biohacking' a la cabina de tratamiento: potencia la renovación celular y fortalece las defensas de la dermis frente agresiones externas, así como ayuda a regular el sebo en pieles mixtas y grasas

Joaquín Serra, de la firma catalana Natura Bissé: "Llevamos 21 años cuidando la piel de las estrellas en los Oscar"

El nuevo tratamiento 'The Cure Reset' es ideal para hombres y mujeres de cualquier edad.

El nuevo tratamiento 'The Cure Reset' es ideal para hombres y mujeres de cualquier edad. / NATURA BISSÉ

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Últimamente hay un término de moda que resuena con fuerza en el universo de la salud y el bienestar: el 'biohacking'. Este conceptose refiere a prácticas que buscan 'hackear', en sentido positivo, nuestro organismo para mejorar su salud y rendimiento a través de la biología, la neurociencia o la nutrición.

Ahora, Natura Bissé lo aplica al cuidado de la piel para ayudarla a funcionar al máximo rendimiento y promover así su longevidad. Esto significa tratarla y cuidarla con ciencia, estrategia y 'expertise' para que esté más fuerte, equilibrada y resistente frente a las agresiones externas, y también luzca con un aspecto más saludable, bello y rejuvenecido.

Con esta innovadora visión en mente, nace un tratamiento de cabina para biohackear la piel: 'The Reset Cure'. Mucho más que una limpieza profunda, este tratamiento devuelve a la piel a su estado óptimo. Gracias a su acción detox y exfoliante, activa los mecanismos naturales de renovación, ayudándola a liberarse de toxinas, recuperar su equilibrio interno y prepararse para rendir mejor frente a las agresiones externas.

El nuevo tratamiento 'The Reset Cure' limpia, purifica e hidrata. Es la nueva generación de la limpieza facial. Sin rojeces ni sensibilización.

Características

•Su potente acción detox mejora la actividad celular gracias a una doble carboxiterapia, en exfoliación y mascarilla. Este facial estimula la renovación de la epidermis, elimina células muertas y optimiza los procesos naturales de la piel.

• Su 'boost' de hidratación profunda y duradera. Ideal para pieles sedientas, pero también para aquellas que necesitan regular la secreción de sebo en pieles mixtas o grasas.

• Su cuidado extra de la microbiota cutánea. Refuerza las defensas de la piel para que luzca y se sienta saludable y confortable.

• Escucha activa y personalización. Como broche final, el tratamiento se adapta a las necesidades específicas de cada piel a través del uso personalizado del concentrado, que se aplica con maniobras drenantes y calmantes, potenciadas por las innovadoras Sculpting Spoons, que maximizan el efecto relajante.

Duranción y recomendaciones

- 1 semana antes de otros tratamientos profesionales específicos para preparar la piel y potenciar resultados.

- 1 vez al mes para mantener la piel en su mejor versión y optimizar los beneficios de los cosméticos aplicados en casa.

Está disponible desde septiembre en spas y centros seleccionados de Natura Bissé, como el salón NU, ubicado en la calle Francesc Pérez Cabrero, 13, de Barcelona.





