First Dates reúne a un soltero octogenario con una mujer a la que perdió la pista hace años: "Dejé de hablarle porque conocí a otra mujer'

First Dates, el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera, regresó este lunes 22 de septiembre con nuevas citas en el famoso restaurante del amor. Una de las más comentadas de la noche fue la protagonizada por Raquel, una dentista jubilada de 80 años afincada en Valencia, y Pedro, un agente comercial de Murcia de 88 años. Lo que parecía un encuentro entre desconocidos terminó convirtiéndose en un reencuentro inesperado.

Desde el primer momento Raquel se mostró sorprendida al ver a su cita: “Yo te conozco, claro que te conozco Pedro. No puede ser esto posible. ¡Qué casualidad!”. Al principio, ninguno de los dos lograba identificar de qué se conocían, pero la incógnita empezó a resolverse durante la cena.

La soltera recoraba que ambos se habían conocido años atrás a través de internet y que incluso llegaron a compartir una comida en el puerto de Sagunto. Después de aquel encuentro, siguieron en contacto durante un tiempo, hasta que un día Pedro dejó de responder.

Durante la velada, él aclaró lo ocurrido con una confesión que lo explicó todo: “Dejé de hablarle porque cuando volví a Murcia conocí a otra mujer”.

Raquel, lejos de reproches, destacó que siempre lo había considerado un caballero. La cita continuó entre confidencias y música, con la valenciana sorprendiendo a su acompañante al interpretar Si nos dejan, de Luis Miguel, lo que impresionó al soltero: “Canta bien. Tiene la voz bonita. No me importara tener una segunda cita para ver cómo conectamos”.

La decisión final

Al final de la velada, ambos coincidieron en darle una segunda oportunidad a su reencuentro. “Me gustaría tener una segunda cita”, confesó Raquel, mientras que Pedro también aceptó: “Me alegro de haber coincidido con ella y sí, tendría una segunda cita y ver la historia y la vida lo que nos depara”.

El destino quiso que Raquel y Pedro se volvieran a encontrar frente a las cámaras de First Dates, demostrando que nunca es tarde para retomar una conexión perdida.