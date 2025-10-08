Preocupación por el estado de salud de Dolly Parton: su hermana pide que recen por el icono del country

Una semana después de que el la reina del country y pilar de Nashville, Dolly Parton, pospusiera su residencia en Las Vegas debido a problemas de salud no especificados, su hermana Freida Parton ha compartido un mensaje en Facebook .

"Anoche estuve despierta toda la noche orando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración, y he recibido la inspiración para pedirles a todos los que la aman que sean guerreros de oración y oren conmigo", ha escrito la pariente de la leyenda de la música este martes.

Freida termina su publicación con un emoji de corazón y agrega: "Es fuerte, la queremos y, con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien. ¡Que Dios te acompañe, mi hermanita Dolly! ¡Todos te amamos!".

Centrada en su salud

El domingo 28 de septiembre, Dolly, de 79 años, reveló que pospondría las fechas de su residencia en Las Vegas por casi un año para centrarse en su salud.

"Como muchos saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe de ser hora de mi chequeo médico de 100.000 dólares, ¡aunque no es la visita habitual a mi cirujano plástico!", escribió Dolly en el anuncio. "Hablando en serio, con esto en mente, no voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quiero que vean, y el espectáculo que merecen ver. Pagan bastante para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes", comentó la diva.

"Bajar el ritmo"

El artista terminó la nota escribiendo: "Y no se preocupen si dejo el negocio, porque Dios aún no me ha dicho nada al respecto. Pero creo que me está diciendo que baje el ritmo ahora mismo para estar lista para más aventuras con todos ustedes".

Dolly tenía previsto actuar en Las Vegas en el Coliseo del Caesars Palace a partir de diciembre. Habría sido la primera vez que actuara durante un periodo prolongado en la ciudad en más de 30 años.

Este no está siendo un buen año para Dolly Parton, quien el pasado marzo perdió a su esposo, Carl Dean, después de casi seis décadas juntos. Él discreto marido de la cantante tenía 82 años.