Muere a los 31 años la influencer Adair Mendes tras someterse a la cirugía conocida como 'foxy eyes'

La influencer de moda, Adair Mendes Dutra Junior, de 31 años, falleció el pasado 3 de octubre tras una cirugía estética. Ya había informado de que había tenido complicaciones con la operación y un mes después, perdió la vida por motivos que se desconocen, aunque podrían ir relacionados con la operación.

La influencer hizo una entrevista con la cadena de noticias brasileña Feed TV, donde afirmó que había contraído una infección después de recibir un procedimiento cosmético del cirujano famoso Fernando Garbi en marzo. Adair afirmó haber buscado tratamiento médico en un hospital local por una infección que se desarrolló después del procedimiento.

"Tan pronto como me hicieron el procedimiento, sentí como si se me hubiera reventado una vena en el lado izquierdo de la cara. Todo estaba bien en el lado derecho, pero en el izquierdo podía sentir que el hilo se estaba saliendo", declaró con evidente preocupación.

Empezó a faltarle el aire

En una entrevista con la revista brasileña Quem, el amigo de Junior, Gean Souza, describió en portugués los últimos días de la fallecida personalidad de Internet, recordando que, después de sufrir una infección, Junior "se enfermó, sintió mucha falta de aire y fue llevado a la sala de emergencias más cercana en un hospital público" el 3 de octubre.

Según documentos legales obtenidos por el medio de noticias brasileño Portal Leo Dias, Junior había presentado una solicitud de investigación contra Garbi ante el 15º Distrito Policial de São Paulo antes de su muerte, demandando a Garbi por seis delitos, incluido el ejercicio ilegal de la medicina, tergiversación fraudulenta y lesiones corporales graves.

En una declaración en portugués publicada en el Instagram de Garbi, el abogado del médico negó firmemente que Garbi tuviera alguna "conexión" con la muerte de Junior, y escribió que cualquier afirmación en contrario fue hecha "por personas ávidas de breves momentos de notoriedad".

“Se tomarán todas las medidas legales, en el ámbito civil y penal, contra los autores de las injurias y calumnias, para que respondan, en la exacta medida de sus responsabilidades, por las injurias perpetradas contra el doctor Fernando”, dice el comunicado.

La cirugía de "foxy eyes"

La cirugía “foxy eyes” busca dar una mirada más estirada y levantada, a través de hilos tensores o cirugía. Es importante realizarla con un cirujano plástico o oftalmólogo estético certificado, ya que afecta una zona muy delicada del rostro.

Existen diversas técnicas para lograr el efecto Foxy Eyes, como el uso de hilos tensores, inyecciones de ácido hialurónico y tratamientos con bótox. Estos métodos permiten un servicio fox eye madrid seguro y eficiente, adaptado a las necesidades de cada paciente.

La colocación de hilos tensores es una de las opciones más populares. Estos hilos se insertan bajo la piel, tirando suavemente de los tejidos para crear un levantamiento visible e inmediato. Por otro lado, el uso de ácido hialurónico puede proporcionar un lifting menos invasivo, mientras que el bótox ayuda a suavizar las líneas de expresión.

Hasta el momento, la causa oficial de muerte no ha sido confirmada por las autoridades médicas.