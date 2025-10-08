Muere en un accidente de tráfico Rafaela Del Bianchi, expareja de la futbolista del Manchester City Kerolin Nicoli

La influencer digital Rafaela Del Biachi, de 27 años, falleció durante la madrugada del pasado viernes tras sufrir un accidente en la autopista Lix da Cunha, en Jardim América, Campinas, interior de São Paulo.

La joven falleció en un trágico accidente de tráfico en la madrugada del domingo, cuando el coche en el que viajaba volcó en la autopista Lix da Cunha, en el estado de Sao Paulo. Horas antes del accidente, ella, exnovia del jugador Kerolin, delantera del Manchester City y de la selección brasileña, había publicado historias en la discoteca Duck, ubicada en la ciudad.

Según informa el Departamento de Seguridad Pública de São Paulo, Rafaela, que iba en el asiento del acompañante, "no llevaba puesto el cinturón", por lo que salió "despedida del coche" y murió en el acto. Con ella iba una amiga, que era la persona que conducía y que, al sí llevar puesto el sistema de seguridad, se encuentra herida, pero "logró salvar su vida".

Kerolin Nicoli, muy afectada

Aunque el vínculo sentimental entre ambas había terminado, mantenía el cariño que se tenía con Keralin Nicoli. Por ello, al enterarse de la trágica noticia, la jugadora le dedicó a su exnovia unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram. "Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparados para perder a alguien. Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra. Me duele saber que ya no puedo abrazarte, pero te siento en cada silencio, en cada buen recuerdo. Nada borrará lo que vivimos. Nuestro amor no termina aquí, solo se ha mudado", dijo, completamente afligida.

Desde que Rafaela murió, la futbolista no ha cesado de publicar fotografías y vídeos en las que salen juntas y en las que continúa profesándole el amor que le tenía: "El cielo está de fiesta ahora mismo, te amo y te amaré por siempre. Gracias por ser una luz en los momentos en los que más lo necesitaba", concluía Nicoli, asegurando que no "entiende el plan de Dios", al haberse llevado tan pronto a la joven brasileña.