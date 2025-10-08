George Clooney desvela uno de los episodios más surrealistas de su vida: un pastel de marihuana y 'Mago de Oz'

La figura de George Clooney representa hoy el epítome del éxito y la elegancia en Hollywood. Casado con la prestigiosa abogada Amal Clooney, padre de dos hijos y poseedor de una carrera envidiable con dos Oscar en su estantería, su imagen actual es la de un hombre maduro, comprometido y alejado de los escándalos. Sin embargo, como toda estrella forjada en la meca del cine, Clooney tiene un pasado, y en una reciente y sincera entrevista, ha abierto el baúl de los recuerdos para compartir algunas de las anécdotas más surrealistas y reveladoras de su juventud, demostrando que antes de convertirse en el icono que es hoy, fue un joven más experimentando con los límites y los excesos de la fama.

Un coqueteo con los excesos de los años 80

Remontándose a los años 80, una década conocida por su opulencia y descontrol en la industria del entretenimiento, Clooney ha confesado sus breves experimentos con las drogas, particularmente con la cocaína. Lejos de dramatizar, el actor aborda el tema con una franqueza casi desenfadada, admitiendo que en 1982 probó "cocaína y cosas así". Sin embargo, rápidamente matiza que nunca se convirtió en un problema grave para él. Su perspectiva cambió, en parte, gracias a la cultura popular de la época, como un episodio de la serie Taxi que le hizo reflexionar.

Lo que finalmente le alejó de esa sustancia no fue tanto una epifanía moral como una revelación pragmática y bastante escatológica. "Acabé por pensar que era algo bastante malo", explica, antes de añadir el detalle clave: "Además, todo estaba diluido con manitol, un laxante para bebés. Todos se metían una raya y luego cagaban". Esta cruda y poco glamurosa realidad fue suficiente para que Clooney decidiera que ese no era su camino, cerrando un capítulo de su vida con más pragmatismo que arrepentimiento y demostrando un temprano sentido común que le mantendría a flote en una industria a menudo destructiva.

La noche del pastel de marihuana y 'El Mago de Oz'

Si su experiencia con la cocaína fue breve y decepcionante, su incursión en el mundo de los comestibles de cannabis fue, según sus propias palabras, una experiencia memorable por su absoluto surrealismo. El actor relató un episodio ocurrido hace unos quince años, cuando él y un grupo de unos veinte amigos decidieron embarcarse en una sesión de cine muy particular. El plan consistía en consumir brownies de marihuana y ver la película 'El Mago de Oz' mientras escuchaban, de forma sincronizada, el legendario álbum de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, una combinación conocida en la cultura popular como "El lado oscuro del arcoíris".

El resultado fue mucho más potente de lo esperado. "Y estábamos jodidos", recuerda Clooney sin rodeos. La mezcla del cannabis, la hipnótica música de Pink Floyd y las icónicas imágenes de la película sumieron al grupo entero en un estado de letargo colectivo. Lo más impactante no fue el viaje psicodélico durante la proyección, sino lo que ocurrió después. "La película terminó y nos quedamos sentados sin hablar durante horas. ¡Horas!", rememora el actor. El silencio absoluto se apoderó de la sala de proyección, un estado catatónico que se prolongó hasta el amanecer. Esta experiencia le sirvió para llegar a una conclusión definitiva: "Simplemente no es mi droga".

De la experimentación a la disciplina: la vida actual del actor

Esas historias de juventud contrastan radicalmente con la vida actual de George Clooney. A sus 63 años, el actor ha dejado atrás cualquier tipo de experimentación y ha abrazado un estilo de vida centrado en la salud y la disciplina. Ya no hay noches de excesos, sino rutinas de ejercicio, sesiones de musculación asistidas por tecnología y, lo más importante, una exhaustiva revisión médica anual a la que se somete rigurosamente.

Este cambio radical no es solo fruto de la edad, sino también de sus responsabilidades como marido y padre. Su mansión, rodeada de naturaleza, es el refugio de una familia que se ha convertido en su máxima prioridad. Las anécdotas de su pasado sirven ahora como un recordatorio de un Hollywood que ya no existe para él, historias que cuenta con humor y distancia, pero que subrayan el largo camino recorrido desde aquel joven que exploraba los límites hasta el hombre de familia y profesional respetado en el que se ha convertido.