Carlo Costanzia, arrepentido de trabajar con su madre Mar Flores en televisión

"Comunicado urgente" sobre la boda de Cayetano Martínez de Irujo

El pasado fin de semana, Cayetano Martínez de Irujo (62) y Bárbara Mirjan (29) se daban el 'sí, quiero'. Además de jurarse lealtad eterna, la pareja, entre quienes existe una para nada despreciable diferencia de edad, había prometido no conceder ninguna exclusiva sobre su boda. Y lo habrían cumplido, de no ser porque el concepto 'exclusiva' no está ligado únicamente a la venta de un material a un único comprador a cambio de dinero. Que '¡Hola!' haya lanzado un "comunicado urgente" asegurando que los novios no han cobrado un solo euro –"han cedido de forma totalmente desinteresada", reza el texto–, no los exime de haber tenido un trato a favor hacia la revista.

Sea como sea, el fotorreportaje es la enésima incongruencia de un Cayetano que no pierde ocasión para cargar contra el sector de la prensa del corazón y sus profesionales. Sin ir más lejos, en la misma ceremonia, el hijo de la duquesa de Alba insultó a unos reporteros que, según su punto de vista (algo clasista, quizás), le estaban "usurpando su vida" al ocupar un espacio diferente del que había habilitado para periodistas.

El nuevo "amigo especial" de Eva González

'Lecturas, en cambio, se ha llevado el gato al agua con Eva González y un nuevo "novio" del que no sabemos absolutamente nada. De hecho, '¡Hola!' ha salido al paso con otro comunicado que no nos resuelve ni siquiera si realmente se trata de una relación sentimental. Según el entorno de la modelo, que fue el que se puso en contacto con la revista, se trataría de un "amigo especial" –traducido por Fa, "un follamigo"– y no de su pareja. Desde luego, si de algo deja constancia el reportaje, que incluye instantáneas de ambos protagonistas besándose apasionadamente por las calles de Sevilla, es que "especial" sí que es.

Los precedentes amorosos más mediáticos de Eva González, un torero (Cayetano Rivera) y un futbolista (Iker Casillas), se corresponden con los dos perfiles más propensos a regalarnos titulares de infidelidades dentro de la prensa del corazón. Así que, visto lo visto, las Mamarazzis tienen un mensaje para la modelo: "Amigos especiales, todos los que quieras y más".

La misteriosa muerte de Mario Biondo, un caso que se resiste a cerrarse

Ha pasado más de una década desde el presunto suicidio de Mario Biondo por ahorcamiento, pero el misterio en torno a la muerte del cámara italiano sigue vigente. Si a las "torpezas" de la investigación del caso le sumamos que ahora la Audiencia de Madrid ha dictaminado que el fallecimiento podría no ser un suicidio, el resultado es un polémico señalamiento reavivado de la presentadora Raquel Sánchez Silva como sospechosa y pieza clave de rocambolescas teorías, cada vez más y más conspiranoicas.

Como ya hizo la justicia italiana, desde el órgano jurídico español exculpan a la que fuese mujer del camarógrafo, y las autopsias llevadas a cabo sobre el cadáver del mismo –un total de tres, tras dos exhumaciones– no reflejan ningún indicio de violencia que dé pie a pensar que realmente fue un asesinato.

Sin embargo, la familia Biondo no abandona su creencia de que este caso, que difícilmente se reabrirá, responde realmente a un homicidio.

La Fiscalía pide 30 años de prisión para Antonio Tejado

La actualidad informativa de tribunales también salpica a un Antonio Tejado para quien la Fiscalía pide nada más y nada menos que 30 años de prisión como autor intelectual del robo con extrema violencia en el domicilio de su tía, María del Monte. La pena respondería no solo a los numerosos delitos de los que se le acusa, sino de las numerosas víctimas, ya que Del Monte estaba acompañada de varias personas en el momento en que fueron asaltados. Con todo, el acusado insiste en declararse no culpable.

Por ahora, las Mamarazzis quedan a la espera de una sentencia que confirme la deslealtad en su máxima expresión: retomar la relación con tu tía para recavar datos sobre su vivienda y poder así planificar minuciosamente un robo contra ella.

Carlo Costanzia y su incómodo paso por 'DecoMaster'

El episodio de esta semana llegaba a su fin con una exclusiva: el tándem televisivo conformado por Carlo Costanzia y su madre en 'DecoMaster' no termina de rodar. Al menos, esa es la impresión que el hijo de Mar Flores transmite al resto del equipo con sus recurrentes gestos de descontento.

Y es que, por lo que parece, no solo Costanzia no está cómodo en el 'reality' de RTVE (donde, por cierto, es de los mejor pagados), sino que estaría "arrepentidísimo" de haber decidido formar equipo junto a su madre, con quien la buena química y la fluidez en la relación brillan por su ausencia.

