Vídeo | Así ha sido el reencuentro entre Jennifer López y Ben Affleck tras su divorcio: "Es fabulosa, estoy emocionado"

En agosto de 2024 se hizo oficial el divorcio definitivo entre Jennifer López y Ben Affleck, tras meses de idas y venidas. La ruptura que llevaba tiempo en el aire, a raíz de las 'pistas' que la pareja había ido dejando sobre la crisis que estaba sufriendo su matrimonio. Sin embargo, casi dos años después de su divorcio, han posado juntos durante la promoción de 'El beso de la mujer araña'.

Ambos participan en la película, Jennifer López como coproductora y actriz y Ben Affleck como el productor ejecutivo. Por este morivo, ambos han aparecido juntos en la 'premier', donde se ha evidenciado la química entre ambos.

"Ella es fabulosa. Estoy emocionado de que el público tenga la oportunidad de verla", ha dicho Affleck, unas palabras que sorprenden después de decir "No sabe lo que se le viene encima", al hacerse pública la relación con el actor Brett Goldstein.

Una historia de idas y venidas

López y Affleck se conocieron mientras filmaban 'Gigli' a principios de 2002, pero ella estaba casada con su segundo marido, el bailarín Cris Judd, del que pidió divorciarse en julio de 2002. La pareja de famosos se involucró en una relación ese año pero días antes de contraer matrimonio, en septiembre de 2003, pospusieron la boda y culparon por ello a la "excesiva atención de los medios". Unos meses más tarde, en enero de 2004, cancelaron el compromiso y se separaron, recuerda TMZ.

Cada uno siguió su camino, pero como dicen, donde hubo fuego, quedan cenizas. Y es que 20 años más tarde, la pareja volvió a encontrarse y le dieron una segunda oportunidad al amor. El 16 de julio de 2022 celebraron una boda íntima en Las Vegas y en agosto de ese año celebraron una segunda ceremonia, esta vez con amigos y familiares, en la mansión de Georgia propiedad de Affleck.