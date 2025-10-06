Así es la vida de Simón Pérez, el experto en "hipotecas a tipo fijo": entre drogas y donaciones

Es impresionante como un suceso en la vida de una persona puede desencadenar un continuo de malas decisiones, e incluso terminar llevando a las personas a su infierno particular.

Este es precisamente el caso de Simón Pérez, un experto en economía que se hizo muy popular hace siete años a partir de un vídeo donde se le ve con su pareja, la también economista Silvia Charro, explicando las bondades de las "hipotecas a tipo fijo".

Por aquel entonces, Simón era un hombre con una vida tranquila y hacía vídeos de forma más o menos recurrente para el medio Periodista Digital. Aunque se viralizó por motivos distintos: el estado de los dos especialistas, visiblemente afectados por alguna sustancia estupefaciente y alcohol.

Aunque en el pasado Simón había llegado a colaborar en tertulias de TVE, su imagen quedó muy fragmentada y empezó una caída cuesta abajo y sin frenos. En un primer momento, les echaron de los diferentes trabajos que tenían, llegando a perder hasta 600.000 euros, según ellos mismos explicaron posteriormente, y poco a poco fueron bajando un piso más en su propio averno.

Desde hace unos meses, la pareja se unió a la plataforma de 'streaming' Kick para conseguir algo de dinero y subsistir, aunque el precio que tiene que pagar sobre todo Simón es la humillación. Suele recibir dinero (realmente, limosna) a cambio de retos completamente denigrantes, como lanzar cosas por el balcón, así como por consumir drogas de todo tipo en directo y compartir su 'subidón' con la audiencia.

"Tenemos un reto que es el de la 'lefa', que me la voy a tirar por la cara y me la voy a comer" o "llevo comiendo bocatas (cocaína) desde el viernes, sin dormir tres días", son algunas de las frases que se pueden escuchar en sus directos.

Sin embargo, la situación en la actualidad está llegando a un punto límite y, mientras que Silvia ha tratado de despegarse de ese tipo de vida, el execonomista vive metido de pleno y ha mostrado incluso síntomas de delirio en estados completamente deplorables.

Simón es adicto, algo que él mismo ha reconocido en más de una ocasión, y le ha llevado a una perdición con un destino nada agradable. Esto le ha llevado a tener problemas de salud, aunque es consciente de la autodestrucción que está emitiendo en directo: "Si no está Silvia el canal va de esto, de meterme hasta que me cierren el canal o hasta que me muera", ha indicado en los 'streams'.

En el pasado, llegó a estar tres años limpio, sin tomar ningún tipo de droga, según comentaba en una entrevista con el pódcast ZonaGemelos, aunque terminó recayendo: "Cuando eres un adicto cualquier problema que tengas en la vida, cualquier chorrada, o cosa buena, vas a ir por ese lado", indicaba entonces Silvia. Él lo confirmaba: "Es para toda la vida. Aunque estés sin consumir eres un adicto, en cualquier momento puedes caer otra vez".

Otra de las actividades que suele hacer son clases de economía, aprovechando su entendimiento en el mundo del dinero. Así, cada cierto tiempo Simón se pone delante de la cámara y explica conceptos básicos y métodos de inversión.

No obstante, no está todo perdido y en julio anunciaba que ingresaría en un centro psiquiátrico de manera voluntaria, tras intentar dejar las drogas sin éxito: "Simón antes de ingresarse ha intentado dejar de consumir y no lo ha logrado y por eso ha determinado que era mejor recurrir a profesionales y hacer lo que ellos le dijeran", apuntaba Silvia, que apuntaba que el siguiente paso era entrar en un centro de desintoxicación.

Recientemente, les han expulsado de la plataforma Kick a expensas de que pudiera ocurrirles algo serio en directo, como ya ocurrió con el 'streamer' francés Raphäel Graven, pues la plataforma ha decidido vigilar más los contenidos que se emiten, con unas reglas de moderación más estrictas.

Además, han aparecido en el programa de LaSexta, 'Equipo de investigación', que ha elaborado un reportaje sobre el descenso a los infiernos de la pareja y cómo las deudas los consumieron hasta convertirse en bufones de su audiencia.