La tenista francesa Océane Dodin se defiende tras las críticas por su aumento de pecho: "Ni que me hubiera puesto sandías"

La tenista francesa Océane Dodin llevaba fuera del circuito de la WTA desde hace casi un año debido a una afectación en su oído que le provocaba vértigos desde hacía muchos años, un problema que le impedía jugar con normalidad, aunque consiguió llegar al puesto número 46 en el año 2017.

Para solucionarlo pasó por el quirófano, aunque el tiempo que ha estado de baja no ha sido en vano. Lejos de guardar el típico reposo, Dodin decidió aprovechar este tiempo en dique seco para lanzarse a por uno de los objetivos que tenía en mente, pero que no sabía cuando podría llevarlo a cabo.

Se trata de un aumento de pecho, convirtiéndose de esta manera en la única tenista del circuito con una operación de aumento de pecho: "Si voy a parar seis meses, voy a hacer algo que me apetezca", pensó la mujer de 29 años y que debido a su parón ha caído hasta el puesto 363 del ránking.

"Prefiero hacerlo ahora que cuando tenga 40 años, cuando ya esté retirada. Estoy muy contenta de haberlo hecho, no me arrepiento y no me molesta", añadía la joven a RMC Sports, aunque muchos pensaron que un aumento mamario le podría llegar a suponer un problema para jugar al tenis.

Así lo apunta ella misma, que se defendía de las acusaciones resaltando que el público ha sido algo exagerado: "Estoy muy contenta de haberlo hecho, no me arrepiento para nada y no me molesta. Me dije a mí misma que era momento de hacer lo que deseaba", explicaba a los medios.

Pese a que ella lo tenía muy claro, había quien le initentaba quitar la idea de la cabeza: "Todo el mundo me decía que me sería imposible jugar tras operarme, ni que me hubiera puesto sandías", bromeaba en su regreso. Tiene claro que no supondrá ningún problema porque "hay sujetadores que se adaptan", indicaba segura.

Además, se siente orgullosa de ser la primera tenista con implantes que juega a nivel profesional y comparaba su caso con el de otra tenista, la rumana Simona Halep, que tuvo que hacer el camino inverso, es decir, una reducción mamaria porque el tamaño de los senos le impedía poder competir sin dolor.

"Los suyos eran grandes, muy grandes. Y eso le dolía. Pero sí, debo ser la primera jugadora en jugar con implantes. ¡Alguien tenía que ser la primera!", se congratulaba Dodin. Ahora, ya de vuelta a la competición, se clasificó para los cuartos de final en Reims el pasado jueves, tendrá que remar si quiere volver a puestos más o menos altos, como el que tenía antes de este parón.