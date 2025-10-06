Ronnie Coleman, exculturista ocho veces campeón del Mr Olympia, elige al ganador de 2025: "Está mayor y medicado"

Ronnie Coleman no necesita presentación para el aficionado al culturismo. "The King" es uno de los grandes de la historia, sino el mejor. Entre 1998 y 2005 encadenó ocho títulos consecutivos del Mr. Olympia, un récord que comparte con Lee Haney y que cimentó a base de un físico descomunal caracterizado por sus entrenamientos extremos. A su palmarés de 26 victorias profesionales añadió una influencia que todavía hoy se nota en la tarima.

Esa carrera, sin embargo, también le pasó factura. Tras múltiples cirugías de espalda y reemplazos de cadera, Coleman se desplaza habitualmente en silla de ruedas. En junio de este año sufrió una emergencia médica y su familia confirmó una infección en sangre por la que fue trasladado a un centro especializado. Desde entonces, ha mostrado signos de mejoría dentro de un cuadro complejo.

A pocos días del gran fin de semana del culturismo en Las Vegas, Ronnie Coleman ha hecho pública su predicción del ganador de la categoría Open (sin límite de peso, con los físicos más monstruosos), donde compitió él en su día. Una apuesta que ha levantado cierta polémica en redes sociales, por lo que muchos consideran que tiene poco que ver con la realidad y que ya está 'desconectado' del mundillo.

Muchos señalan fallos como incluir a Rafael Brandao (que no competirá) o dejar fuera del 'top 3' al vigente campeón y acusan sus problemas de salud en este sentido: "Está mayor y medicado"; "No sabe nada"; "Es la peor predicción". En cualquier caso, Coleman ve al egipcio Hadi Choopan levantando el título en 2025. La leyenda difundió su "top 9" para la categoría Open y situó al iraní como ganador, por delante de Nick Walker, con Derek Lunsford en el tercer escalón y el campeón, Samson Dauda, en cuarto lugar. La proyección la compartió @whoisthebestbb en Instagram a partir de un vídeo reciente del propio Coleman.

En su análisis, Coleman destacó la fiabilidad competitiva de Choopan y subrayó la enorme progresión del 'mutante' Nick Walker en su cadena posterior, a quien ve con madera de Mr. Olympia. Sobre Samson Dauda, apuntó que su margen de mejora pasa por afinar la separación y el acondicionamiento de tren inferior. Son matices que, en opinión del ocho veces campeón, inclinan la balanza en una edición especialmente abierta tras un ciclo reciente en el que Dauda conquistó el Olympia 2024 y Lunsford le devolvió el golpe en el Arnold Classic. Se avecina una buena batalla en Las Vegas.