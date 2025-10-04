'Boomers' contra zetas, la batalla final en las redes

Cuando un piso valía un kilo de lentejas Con una acritud que muchas veces deja en un juego de niños las peleas sobre Pedro Sánchez o sobre Gaza, las redes sociales llevan semanas siendo escenario de una batalla a cara de perro entre los 'boomers' y la generación Z. Se supone que los primeros, nacidos más o menos entre 1950 y 1970, son los culpables de que los menores de 35 años no puedan emanciparse. A nadie se le escapa que el drama de la vivienda está detrás de esa inquina, porque sí es verdad que en el acceso a un piso en propiedad los 'boomers' lo tuvieron en general más fácil. En otros ámbitos habría mucho que discutir. Si la guerra no es aún más cruenta es porque los foros preferidos de los bandos son diferentes. En Facebook domina la retórica 'boomer': estos niñatos son unos vagos y unos blandos, y si yo tengo dos pisos es porque me los he ganado trabajando. En TikTok despuntan los vídeos displicentes que explican a los veteranos qué significan palabras como 'delulu', 'peak', 'prime' o 'NPC', o que muestran a ancianos bailando a Coyote Dax, se supone que celebrando las 15 mensualidades millonarias que acaban de ingresar por los pisos que compraron "por un kilo de lentejas en 1965" y después pusieron en alquiler. En X, que aunque cada vez es un ágora más añosa sigue teniendo cierta presencia 'millenial' y zeta, sí se producen en ocasiones choques directos. "El 'boomer' que aprobó su oposición en 6 meses, compró piso por 4 frambuesas y ahora cobra 2.500€ netos de pensión, explicándole al 'millennial' que está sobreviviendo en Madrid que el problema es Netflix, los cafés de Starbucks, y que a él nunca le regalaron nada", escribe @BuyAndHold2015. "Un 'boomer' es un tipo que empezó a trabajar a los 18 años con un mono azul y las manos manchadas de grasa, que no tiene ni puta idea de lo que significa hacer un Erasmus, y al que hay que recortarle la pensión para que tú, gilipollitas tardoadolescente, no te sientas explotado", proclama @jg_dominguez.

Dos personas mayores pasean de la mano. / EFE

Rajadas bestiales El domingo pasado se estrenó 'Bestial', el nuevo programa de TV3 y 3cat presentado por Bibiana Ballbè y dedicado a las variedades. No puede decirse que el debut pasara desapercibido: pese a sus discretas cifras de audiencia (algo más de un 9%), hacía tiempo que no se hablaba tanto en las redes sociales de un espacio de la tele convencional. Y quien dice hablar dice rajar: si se hacía caso a muchas críticas, lo que habían perpetrado Ballbè y sus colaboradores era una ofensa gravísima no ya a los espectadores, sino a la esencia misma de la catalanidad. El sentido patrimonialista que algunos tienen de la tele pública catalana queda al descubierto en muchos tuits y artículos. Las protestas por que el nuevo programa ocupe el espacio que ocupaba –y que volverá a ocupar en unas semanas, según está previsto– el prestigioso '30 minuts' se mezclaban con el desprecio hacia una manera de hacer tele que algunos sienten ajena, más propia según denuncian de cadenas como Telecinco, o de países, en fin, como España. "¿Qué es el mal gusto? Es exactamente esto. El programa 'Bestial' en la TV catalana o como se llame", escribía @ElenaMarin_RSE. "¿Ya se puede decir que 3cat es la nueva Telecinco de las Mama Chicho?", insistía @Reloguaita. Algunos partidos llevaron ese sentir de una parte de la población al Parlament. "TV3 es la punta del iceberg de la estrategia de desnacionalización del PSC. Haca falta una rectificación urgente para recuperar su espíritu fundacional", solemnizó Albert Batet (Junts). Aún más claro fueron en X algunos 'hooligans' del partido de Sílvia Orriols. «Lo que os aseguro que será Bestial será la cola de profesionales de TV3 que se quedarán sin trabajo cuando Aliança Catalana tenga el poder. Eso sí que será un show innovador. Lo documentaremos y lo pasaremos en las facultades de periodismo", amenazó @MACanadell.

Una imagen del programa 'Bestial', con Bibiana Ballbé. En el recuadro, Rosa Romà, presidenta del Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / 3CAT / ZOWY VOETEN

Apagón en Marruecos Llama la atención la repercusión que tienen algunos conflictos en las redes sociales y lo poco que llega de otros. Esta semana ha habido como es lógico un gran despliegue informativo, en los medios y en las redes sociales, para dar cuenta de la singladura de la flotilla que trataba de llegar a Gaza, y después de su intercepción por los barcos israelís y del arresto de sus integrantes. Se hizo viral un vídeo de un ministro ultra de Binyamín Netanyahu lanzando proclamas y llamando "terroristas" a los activistas retenidos, sentados en el suelo a la espera de ser trasladados. Sin embargo, la atención que se ha deparado a las protestas que llevan días perturbando el reinado de Mohamed VI en Marruecos ha sido mucho menor. Y no es que no merezcan foco por su virulencia –la represión ya ha dejado varios muertos– o por su cercanía con España. Solo cabe pensar que, en tiempos en los que internet ha conseguido difuminar las fronteras físicas, los regímenes autoritarios siguen teniendo resortes para impedir que se propague demasiado la información que no les interesa. Las quejas de los marroquís tienen que ver precisamente con la calidad de la sanidad o de la educación que reciben, pero también con la misma monarquía. "No queremos el Mundial, queremos hospitales", gritan los manifestantes, jóvenes en su gran mayoría. Según algunas interpretaciones en las redes sociales, esa sería de hecho la razón de la incomodidad que puede percibirse en algunos ámbitos con respecto a la ola de protestas, que deriva en un déficit de atención mediática. "Es una locura que, en un momento en el que hay protestas en Marruecos, salgan todas las cuentas próximas a Vox a decir que el rey es el mal menor porque es proestadounidense o directamente a hacer apología de la monarquía alauita", dice por ejemplo @IosifApanasenko.