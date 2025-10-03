Luis Zahera se mete en un lío y pide perdón a toda la audiencia de 'El Hormiguero': "Me puse nervioso"

'El Hormiguero' es un 'talk show' televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El presentador valenciano ha empezado diciendo en 'El Hormiguero' que "tenemos un programa salvaje", debido a que el invitado de esta noche es el carismático actor Luis Zahera, quien ha acudido al plató de televisión para presentar su nuevo proyecto profesional, 'Animal', que se podrá ver en Netflix el próximo 3 de octubre.

El intérprete de 'Animal' ha entrado por todo lo alto al plató de televisión de Antena 3, mostrando toda la barriga a los espectadores del programa. Además, se ha abrazado tan fuerte con Motos, que le ha sacado el micrófono y ha tenido que entrar un ayudante del equipo para solventarle el problema.

Motos se ha interesado por saber cómo es la serie 'Animal' y Zahera, orgulloso, ha revelado que "al fin soy coprotagonista. Ya era hora, ¿no?", ya que siempre había tenido papeles secundarios. Sin embargo, ha reconocido que es más cómodo tener ese papel: "Puedes hacer más trampas, cuando eres protagonista estás más controlados, pero también encantado de serlo".

Sobre el argumento de la nueva serie de Netflix, el gallego ha empezado a contar la trama, pero Motos ha tenido que pararlo, debido a que no se estaba explicando bien. Ahí Zahera ha confesado que "lo estoy contando fatal".

Por ello, el actor ha pedido que contase Pablo Motos le ayudase. En ese instante, Motos ha explicado que la trama gira en torno a un veterinario rural que está endeudado y le hacen una oferta irrechazable, pero es en una tienda de mascotas en la ciudad, algo que le descolocará desde un principio.

Al escucharlo, el actor de 'As Bestas' ha señalado que "lo iba a contar yo así, pero me puse nervioso", algo que ha querido solucionar volviendo a explicar la trama, pero se ha vuelto a meter en un lío: "Lo estoy haciendo fatal delante de 5 millones de personas".

"Voy a volver a ser secundario", ha comentado tras la actuación de esta noche en 'El Hormiguero'. Para que se entendiera bien la trama, Motos ha decidido poner el tráiler, algo que Zahera ha agradecido: "Así no habló".