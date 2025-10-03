Las camas separadas de las hermanas Ortiz Rocasolano

La prensa del corazón española está que arde esta semana y nos sigue demostrando que sus tramas son infinitas. ¿Quién iba a imaginar que Telma Ortiz iba a estar, este miércoles, en la portada de la revista Lecturas acompañada del título “al borde del desahucio”? Según la publicación, la hermana de la reina Letizia y su expareja, el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, dejaron de pagar el alquiler de su lujosa casa en Soto de la Moraleja hace medio año. Curiosamente, hace apenas unos días, conocíamos la noticia de la separación de Telma y Robert. Una información que, visto lo visto, la beneficia, ya que la responsabilidad de la deuda ha recaído sobre Robert, porque, según el entorno de la hermanísima, ella confiaba que su expareja se encargaría de abonar las cantidades pendientes, tras su separación.

Según hemos podido conocer las Mamarazzis, Gavin adquirió ese compromiso con Telma. Lo cierto es que la deuda provocada por el impago del alquiler asciende a unos 10.000 euros, ya que, pese a que la pareja llevaba sin pagar las mensualidades desde el pasado mes mayo, los propietarios recurrieron a la fianza que se había depositado al formalizar el contrato de arrendamiento de la vivienda. Dicha fianza, según la información de ‘Lecturas’, expiró hace dos meses. Lo más sorprendente es que los arrendadores del inmueble aseguran que gracias a la prensa han conocido que la cuñada del rey Felipe ya no residía en su propiedad. Veremos si, finalmente, acuden o no a los tribunales para recuperar su dinero o llegan a a un acuerdo con la expareja para finiquitar este asunto cuanto antes, ya que el contrato está a nombre de ambos.

De la vida privada de Telma Ortiz Rocasolano, discreta hasta la médula, poco se sabe en la actualidad. Su esfuerzo le cuesta. Siempre ha batallado, incluso en los tribunales, para mantener su intimidad y anonimato. A Telma la conocimos en 2003, cuando el noviazgo del todavía príncipe Felipe con la periodista Letizia Ortiz se destapó por sorpresa. Las Mamarazzis aún recordamos el día, allá por el 2012, cuando nos hizo entrar en la que casa en la que residía en la zona antigua del barrio barcelonés de Pedralbes, para demostrarnos que su vivienda estaba bien alejada de lujos y excentricidades. Harta de informaciones que así lo aseguraban, nos abrió las puertas de su hogar para que viéramos con nuestros propios ojos que su domicilio, y su vida, era de lo más normal. Lo cierto es que apenas tenía muebles ni elementos decorativos. Nuestra relación con ella tuvo sus más y sus menos. Le costaba entender el interés que despertaba su figura, pero siempre tuvo un trato educado y amable con los reporteros asfálticos.

Esta semana también han sido noticia, para la prensa del corazón, su hermana y su cuñado, los Reyes de España. Nuestra compañera, Núria Marín, siempre atenta a la actualidad, comentó en TikTok que Felipe y Letizia habían dormido en habitaciones separadas durante su viaje oficial a Navarra. Se abre el melón. Puestas sobre el tema, las Mamarazzis hemos podido hablar con varias personas que tratan muy a menudo con los Reyes a nivel profesional. Todos coinciden, y lo que nos cuentan deja lugar a pocas dudas: “Están mejor que nunca. Ni crisis ni malos rollos. Eso ya pasó hace mucho tiempo”. “Si es un paripé, son grandísimos actores. Nadie es capaz de disimular durante tanto tiempo”, nos comentan. “Se quieren, respetan y admiran. Si están o no enamorados, sólo ellos lo saben, pero son un gran tándem”, añaden. ¿Y por qué, entonces, duermen en habitaciones separadas? Nos aseguran que hay dos razones principales: La seguridad, primero, y también la diferencia de sus horarios. “La reina Letizia necesita maquilladora, peluquera y estilista para los actos públicos. El rey, en cambio, tarda mucho menos tiempo en arreglarse. Por comodidad y seguridad, suelen descansar por separado y en habitaciones contiguas, siempre que es posible”. ¿Cerramos el melón?