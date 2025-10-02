Televisión
De mujer de un futbolista del Real Madrid a inquiokupa: "Sigue con su ostentosa vida"
'El programa de Ana Rosa' ha explicado todo el calvario que están viviendo los propietarios
Ricardo Castelló
'El programa de Ana Rosa' ha contado una noticia que está dando la vuelta al mundo. La mujer de un futbolista del Real Madrid ha pasado de una vida llena de lujos y dinero a convertirse en inquiokupa. Además, es madre de dos conocidos actores españoles.
El formato de Telecinco ha revelado la historia a partir del testimonio de los propietarios de la vivienda, quienes le reclaman una deuda que supera los 32.000 euros. La pareja, José y su esposa, le alquiló su casa en Torrelodones, Madrid: un piso de 90 m² ubicado en una urbanización con piscina, garaje y trastero. El alquiler era de 1.050 euros al mes, pero pronto dejó de pagarlo.
Los propietarios, desesperados con la situación, han decidido contactar con 'El programa de Ana Rosa' para alzar la voz contra esta mujer que llegó a ser portada de revista. El propietario ha explicado que están viviendo un infierno: "Mi mujer está de baja porque tiene cáncer, cobrando una miseria por ser autónoma y nos hace muchísima falta el dinero".
El hombre asegura que la inquiokupa "sigue con su ostentosa vida", mientras ellos no pueden continuar con su vida. Aparte, han vivido varios momentos tensos entre ambos: "Hoy se ha presentado en el restaurante de unos familiares y encima ha comenzado a increparnos".
José ha revelado el motivo por el que no les paga: "Nos dice que no nos paga porque está mal el piso y que se va a ir, pero así lleva años y ni se va ni nos paga. Yo soy un currito y estamos asfixiados por querer alquilar un piso que encima lo tenemos muy barato para estar en esta zona".
Desde que alquilar el piso, los propietarios tenían miedo de que sucediese esto: "Nosotros teníamos mucho miedo de alquilar el piso y al señor de la inmobiliaria le dijimos que queríamos alguien que respondiera bien".
La pareja se sentía engañada por el de la inmobiliaria, debido a que les prometió que "era una joya, hija de actor famoso, exmujer de un conocido futbolista del Real Madrid y con tres nóminas". Con el tiempo se han dado cuenta que ella también engañó a la inmobiliaria.
La peor sensación que tienen es que se sienten solos, únicamente tienen el apoyo de la alcaldesa de Torrelodones: "Van a terminar pagando porque esto no es serio ni pasa en otro país".
