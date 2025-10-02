De fiesta con las Mamarazzis: el secreto de Laura y Lorena para triunfar con el pódcast que vertebra la España rosa

Una noticia las catapultó. Cuando Laura Fa y Lorena Vázquez desvelaron la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, su popularidad creció como la espuma. Las Mamarazzis, siempre al filo de la exclusiva, qué buen ojo, rápidamente se convirtieron en las gurús de la prensa rosa. Por aquel entonces, ya llevaban dos años al frente de un pódcast que ha ido consolidando su hueco en las ondas: “Hacemos un programa que nosotras escucharíamos”. Este lunes, en su quinto aniversario, celebrado en el espacio Cupra City Garage de Madrid, ratificaron su condición de reinas.

Para la ocasión organizaron un encuentro donde hicieron balance de su trayectoria: arropadas por compañeros de la profesión, las Mamarazzis han viajado hasta sus orígenes. “Somos unas kamikazes. Al principio, tanteamos la idea de hacer retransmisiones en Twicht como Ibai Llanos”, señaló Laura, que debutó en televisión en 2008 como tertuliana de Arucitys. Fue aquí donde retomó el contacto con Lorena y donde, tras nueve temporadas juntas, cómplices, sellaron su unión hasta hoy. Primero, lo intentaron con un formato para la revista Lecturas. Después, se lanzaron a la piscina con el pódcast que editan semanalmente en El Periódico.

Numerosos compañeros de la profesión arroparon a Laura Fa y Lorena Vázquez durante el coloquio. / JOSÉ LUIS ROCA

Cada miércoles repasan las portadas que están monopolizando la conversación social y, con su particular tono, irónicas y divertidas, aportan detalles que sólo ellas han conseguido. En 2025, por ejemplo, han desvelado a la audiencia al ajetreado verano de Íker Casillas, el nuevo amor de Paula Vázquez, el sonado disgusto de Melody en Eurovisión, la separación matrimonial de Pep Guardiola… “Este mundillo no para de cambiar, los personajes que antes valían ya no. Y, claro, tenemos 50 años y nos cuesta reinventarnos. Pero lo hacemos. Ella es más valiente, yo suelo poner tiritas. Es difícil no tener miedo cuando te pones delante de una cámara a hablar de la vida privada de otros”, añadió Lorena, que estuvo 14 años en Europa Press tras debutar en Efe y El Terrat. Junto a Laura, habitual de Catalunya Radio y Cazamariposas, también pasó por la última etapa de Sálvame.

Laura Fa y Lorena Vázquez, junto a Nando Escribano, que se encargó de presentar el evento. / JOSÉ LUIS ROCA

Durante la velada, prevista inicialmente para el pasado 28 de abril y que tuvo que cancelarse por el apagón que paralizó España durante horas, el dúo se mostró cercano, desenfundando las armas sobre las que ha cimentado su proyecto: humor e ingenio. Nando Escribano guió la charla con gracia, recordando encuentros y conversaciones que las han acercado un poco más a los oyentes. “No nos hemos enfadado jamás. Y, si ha ocurrido, que no creo, habrán sido discusiones tan tontas que ni nos acordamos. Tenemos 65 grupos de WhatsApp en común, pero tenemos una regla: en verano, no hablamos absolutamente nada. Nos obligamos a desconectar”, confesaron.

Proteger la autoestima

Es tal su éxito que tienen previsto estrenar un programa en La 2 Cataluña para atraer a las nuevas generaciones: lo hará a partir del 13 de octubre, fecha en la que RTVE arrancará su nuevo canal. Asimismo, continuarán en TV3 la noche de los sábados de la mano Jordi González. “Llevamos bastante tiempo negociándolo. Hay gran trabajo detrás, estamos acojonadas. De repente, nos ha entrado el síndrome de la impostora”, comentó Lorena. A lo que Laura añadió entre aplausos: “Es un sueño. Vamos a por ello”. ¿Su mayor virtud? Proteger su autoestima: “A veces, es nuestro peor enemigo. Cuando prescinden de ti en un proyecto, te haces pequeñito. Por ello, nos preocupamos tanto por protegernos”.

Albert Sáez y Ainhoa Moll acompañaron a las Mamarazzis en el quinto aniversario de su pódcast. / JOSÉ LUIS ROCA

Entre el público se encontraba Albert Sáez, director de El Periódico y director general de contenidos de Prensa Ibérica. Acompañado por Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Ferran Boiza, director adjunto de El Periódico; Ana Domenech, directora de marketing de El Periódico; y Beatriz Maeso, directora general audiovisual de Prensa Ibérica, les dedicó unas palabras: “Ellas nos han permitido volver a tener un discurso en este ámbito. Últimamente, suelen llamarme mucho por las Mamarazzis y nunca, insisto, nunca me he comido ningún sapo. Son grandes periodistas. Han inventado un género nuevo: el rosa morado. Hablan de la vida sentimental de los famosos, pero siempre defendiendo los derechos de las mujeres. Algún día, se estudiará en los libros”.