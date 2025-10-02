Una creadora de contenido de Barcelona acude a 'First dates' y deja asustado a su cita: "Es que yo hablo con espíritus"

Encontrar el amor es uno de los principales objetivos de muchos pero, aunque parezca fácil, lo cierto es que lograr una conexión profunda con otra persona es algo difícil de conseguir.

Las aplicaciones de citas o las redes sociales son algunos de los mecanismos que usan aquellos que están dispuestos a enamorarse. No obstante, hay otras maneras muy originales de conocer -o, al menos, intentarlo- al amor de tu vida.

Una de estas formas es acudiendo a algún programa de televisión como el ya mítico ‘First dates’.

Encontrar a tu media naranja

El formato de Cuatro, presentado por Carlos Sobera, se estrenó en 2016 y tal ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que cada noche reúne a muchas familias españolas delante del televisor en 'prime time', durante la hora de cenar.

‘First dates' junta a solteros en una cita a ciegas con la intención de que encuentren a su media naranja. Estos concursantes mantienen una larga conversación durante una cena en la que se van conociendo poco a poco para ver si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, deciden si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

Aunque su planteamiento es sencillo, el formato logra enganchar a la audiencia gracias al surrealismo y las ocurrencias de algunos de sus protagonistas.

Noayla tiene el don

En el programa del pasado lunes nos presentaron a Noayla y Marcos, dos jóvenes de 19 y 25 años respectivamente, dispuestos a encontrar el amor.

La cita parecía desarrollarse con total normalidad hasta que Noayla, residente en Barcelona y creadora de contenido, le pregunta a su pretendiente si cree en los espíritus.

"Creo un poquitín en que haya cosas y que haya gente que no ha llegado a salir del plano terrenal como tal", responde el soltero, que se sorprende ante la pregunta.

Pero esto no acaba aquí: tras su respuesta, Noayla confiesa: "Es que yo hablo con espíritus", y prosigue explicando que ese don le viene de familia: "Es que mi abuela es vidente y se ve que yo también he heredado eso. Con los años, literalmente, fui desarrollando. Podía obtener lo que me decían, mensajes y todo eso. Y siempre que yo he dicho un mensaje que me ha dicho un espíritu, a la persona que estaba conmigo le ha coincidido. O sea que tengo el don", manifiesta.

“No ha dado ni una”

Pero Marcos, que se queda atónito, no se termina de creer la confesión: "Lo de hablar con espíritus me parece un poquitín más de cuentacuentos que de otra cosa". Acto seguido, Noayla intenta demostrar sus dotes adivinando el horóscopo de Marcos, pero no va muy bien encaminada: "No ha dado ni una. Me ha dicho medio horóscopo", cuenta el hombre.

"Yo creo que Marcos se ha asustado cuando le he dicho que yo hablo con espíritus, pero a mí me gusta ver esa reacción en su mirada", confiesa la mujer al programa.

La decisión final

Al finalizar la cita ambos deciden no seguir conociéndose, ya que durante la cena descubren que no tienen nada en común: "La verdad es que yo personalmente no tendría una segunda cita con Noayla, aunque me haya caído muy bien no he notado ese feeling", confiesa Marcos.

"Yo tampoco tendría una segunda cita, más que nada porque no ha habido ese feeling que tú dices, no tenemos tantas cosas en común, tenemos de diez una, y ya está. Pero que te vaya muy bien, espero que encuentres lo que buscas. Un placer", concluye Noayla.