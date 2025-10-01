Mamarazzis: La fecha real del primer encuentro entre Telma Ortiz y Sharon Corr, exmujer de Robert Gavin

Una semana más, las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, han estado muy atentas a la actualidad de la prensa del corazón para analizar las noticias principales en su pódcast de EL PERIÓDICO. Este miércoles, las periodistas han desplegado toda la información sobre el posible desahucio de Telma Ortiz, la inminente boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan y las denuncias del productor de la obra de Rafael Amargo, 'Majestad Flamenca'.

La revista 'Lecturas' ha publicado este miércoles una exclusiva en la que aseguran que Telma Ortiz, hermana de Letizia, se encuentra al borde del desahucio tras su separación de Robert Gavin. Según ha podido saber la publicación, la expareja dejó de pagar en mayo, hace cinco meses, el alquiler de la casa de La Moraleja en la que vivían y los propietarios han puesto una demanda de desahucio. "Se vieron obligados a abandonar la casa porque no podían llegar a pagar el alquiler, de unos 5.000 euros", han informado las Mamarazzis. Las periodistas han explicado que, de hecho, los propietarios se enteraron por la prensa de que ya no viven allí, ya que no les han devuelto las llaves.

Esta información coincide con la noticia de la separación de la pareja. Cuando escogieron hace años esa casa para vivir, los inquilinos vieron que "las nóminas de ambos eran muy justas para poder llegar a pagar la suma del alquiler", pero el gran aval que ellos consideraron para firmar el contrato de alquiler es que era la hermana de la reina Letizia. Ahora, la revista '¡Hola!' asegura que Telma se plantea irse a vivir a uno de los pisos que tiene su madre, Paloma Rocasolano.

La amistad entre Telma y Sharon

Laura Fa y Lorena Vázquez han recordado los inicios de la historia de amor entre Telma Ortiz y Robert Gavin. La pareja se conoció en 2016 en Andorra, en la estación de esquí Grandvalira, cuando Gavin mantenía una relación con la cantante Sharon Corr. Sin embargo, según han podido saber las Mamarazzis, realmente Telma y la artista de The Corrs se conocían desde 2014 y habían llegado a compartir "paellas en la Costa Brava" junto a Cristina Viladomat, relaciones públicas de Grandvalira.

La hermana de la Reina y la artista se hicieron muy amigas, provocando que, cuando Ortiz y Gavin finalmente iniciaron un romance, la artista se sintiera traicionada. De hecho, la cantante llegó a publicar la canción 'The Fool and the Scorpion', que le dedicaría a su examiga, ya que se refiere a ella como "la hermana retorcida de la reina". "Sharon se sintió traicionada por la que consideraba una persona de confianza", explican las periodistas.

Separación de la pareja

La separación entre Telma Ortiz y Robert Gavin, al parecer, se habría iniciado cuando el abogado escribió un libro que se llama 'El cuarto poder', que a la Casa Real no le habría gustado mucho. Pero las Mamarazzis también aseguran que ocurrió algo más, que la periodista de 'Vanitatis' Silvia Taulés definió como "escabroso e imposible de perdonar". "Gavin tiene una manera de vivir que no tiene nada que ver con estar con alguien en paz. Su estilo de vida es poco saludable", ha declarado Laura Fa, sin poder dar muchos detalles sobre el tema. "Puede que haya sido un proceso largo, donde tú crees al principio que son unas actitudes que pueden cambiar, pero cuando ves que no cambian, coges y te vas", apunta, por su parte, Lorena.

Para cerrar el tema de la Casa Real, las Mamarazzis han comentado una exclusiva de la periodista Núria Marín, que afirmaba que la reina Letizia y el rey Felipe duermen separados en cada viaje oficial que hacen. Una información que no tendría que implicar una crisis ya que, al parecer, lo hacen "por un tema de seguridad".

La boda de Cayetano

Laura y Lorena han recordado que este fin de semana se casará Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan y que, en esta ocasión, no va a haber exclusiva en la revista '¡Hola!'. Según algunas informaciones, el jinete llevará el mismo traje con el que se casó con Genoveva Casanova, con quien tuvo dos hijos, el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

"El anuncio de la boda sentó como una patada en el hígado a Genoveva. Lo lleva fatal", aseguran las Mamarazzis. Según algunas informaciones, su hermano Jacobo Siruela, casado con la periodista Inka Martí, no asistirá al enlace porque "la relación es inexistente". Asimismo, su hermano Alfonso Martínez de Irujo sí que acudirá a la ceremonia, pero no al banquete de la boda.

Más problemas para Rafael Amargo

Los problemas siguen para Rafael Amargo. Tras la suspensión del espectáculo 'Majestad Flamenca', el bailaor se enfrentaría a varios procedimientos legales por supuesto incumplimiento contractual. Las Mamarazzis han podido tener acceso a la información de Miguel Ángel Cañas, propietario de la productora con la que trabajaba este verano Amargo y con quien ha tenido problemas.

Tras la ruptura profesional entre ambos, el empresario ha presentado tres demandas, por incumplimiento de contrato y por presunto delito de amenazas y acoso, en este caso, también contra Luciana, pareja del bailaor, que salió públicamente en televisión afirmando que Miguel Ángel Cañas era un estafador. Mientras tanto, desde el bailaor asegura que ha sido víctima de una estafa por parte de los productores. "Estaríamos hablando de una cantidad de cinco cifras", detallan las Mamarazzis.