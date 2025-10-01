Así es la casa de Julián Álvarez desde dentro: el oasis del crack argentino del Atlético de Madrid

El argentino Julián Álvarez está siendo uno de los jugadores de lo que llevamos de temporada. Tras una primera temporada buena, pero a la que le faltó sumar algún que otro gol, en el arranque de este curso se ha convertido en el 'killer' por el que el Atlético de Madrid pagó 90 millones de euros el verano de 2024.

Seis goles y una asistencia en siete partidos son los números de 'la Araña' desde que arrancara el año en agosto, aunque cinco de los tantos han llegado en la última semana: 'hat trick' contra el Rayo Vallecano y doblete contra en el derbi contra el Real Madrid. El año pasado consiguió 17 tantos en la competición doméstica, cifra que parece destinada a quedar obsoleta si sigue al mismo nivel.

Una de las razones de su buen rendimiento podría ser que el proceso de adaptación a la nueva vida ya se ha completado, permitiéndole centrarse únicamente en el fútbol. También ayuda la espectacular casa en la que vive en la capital española, tras dejar la vivienda de Boadilla del Monte en la que se hospedó durante unos meses al principio de su andadura en el club colchonero.

Pese a ser una vivienda amplia y cómoda en una de las mejores zonas del país, Julián y su pareja, María Emilia Ferrero, decidieron cambiar de aires porque de repente se empezó a llenar de prensa: se trataba de la antigua casa de Bárbara Rey y coincidió con el 'boom' de las informaciones relacionadas con sus encuentros con el rey emérito, Juan Carlos I, producidos en esa misma casa.

La casa actual, de la cual no se conoce ubicación por obvios motivos, es igualmente espectacular. Así se ha podido ver en el vídeo publicado por el exjugador de rugby argentino, Agustín Creevy, quien le visitó antes del partido contra el Real Madrid. Luminosidad y amplios espacios que se agrandan todavía más gracias al color blanco de las paredes, el crudo del mobiliario y el marrón de la madera, el elemento que remata los acentos de la casa, además de una amplia cocina donde su chef le prepara todo tipo de manjares y de un jardín grande a doble altura.

Zona 'chill out' y sala de juegos

Arriba el césped con varios olivos, árboles y palmeras bajas, y delimitado con una verja opaca oscura, mientras que abajo no podía faltar una zona de 'chill out' con un espacio para comer en el exterior, tumbonas y una piscina de diseño que no es especialmente grande, para relajarse después de los partidos o durante los días libres, aunque como él mismo explica, es complicado en semanas donde juega cada tres días.

Julián Álvarez juega a los dardos en su sala de juegos. / YT/Agustín Creevy

Dentro de la casa hay varios espacios, como un despacho al cual no pudieron acceder porque estaba ocupado, aunque también una sala de juegos con una mesa de billar o una diana.

En el vídeo también tratan la futura paternidad del futbolista y su chica, algo que reconoce que le asusta un poco: "Es algo nuevo... te dan el título de papá, pero después tienes que ejercerlo como te salga", indica el delantero ex del Manchester City.

Aunque es un reto que "le da un poco de miedo", no cree que le vaya a afectar a nivel deportivo. "Vas a dormir poco", le apunta Creevy, aunque Julián parece tener soluciones para eso: "Otro cuarto, si jugamos el próximo día, capaz que sí", puntualiza el futbolista, "hay que repartirse las tareas para ser más eficiente", termina.