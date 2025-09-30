Cocina con Hustle Hard 304
El padre de Lamine Yamal protaniza un momento surrealista con un maniquí de su hijo en un directo de Instagram: "Te quiero mucho"
Mounir Nasraoui vuelve a revolucionar las redes sociales con un vídeo de cocina en el que mezcla humor, recetas y declaraciones de amor
El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: "Aquí ha pasado algo raro"
Mounir, padre de Lamine Yamal, sale en defensa de su hijo: "Tiene derecho a disfrutar un poco de la vida"
Balma Simó
Mounir Nasraoui, más conocido en Instagram como @hustle_hard_304, ha vuelto a captar la atención de sus más de 1,3 millones de seguidores. En esta ocasión, no por sus comentarios sobre el fútbol ni por sus declaraciones polémicas, sino por un directo desde su casa en el que se ha convertido en cocinero.
El padre del joven crack azulgrana ha decidido enseñar cómo prepara 'nuggets' de pollo, aunque el desenlace ha acabado siendo mucho más que una simple receta.
La receta, a su manera
El vídeo empieza con Nasraoui presentándose como "el chef de la casa", mostrando con orgullo los ingredientes. Con su estilo espontáneo y un punto de espectáculo, suelta frases como "los 'nuggets' que hay por el mundo dan mucha pena, y habrá que hacerlos como unos profesionales".
Y mientras empana los trozos de pollo, bromea con los seguidores: "Ya los he cortado, ahora hay que echarle sal. Aquí tengo las cosas preparadas, que no se vean las marcas. La única marca aquí soy yo".
Durante el proceso no solo explica los pasos, sino que aprovecha para lanzar mensajes sobre la comida española. "España tiene la mejor gastronomía en el mundo. Tengo que viajar mucho, y el café y la comida en general son muy malas", afirma el progenitor de Lamine Yamal.
El 'showman' de Rocafonda
Más allá del plato, el punto álgido llega al final, cuando aparece en plano un maniquí de su hijo, vestido con la equipación amarilla de la temporada 2022/23 y 2024/25 del Barça y la icónica celebración que hace señalando con los dedos el 304 (el final del código postal de Rocafondan, su barrio en Mataró). Además, el muñeco ocupa un lugar destacado en el salón, justo delante del mural, donde se ven los rostros del futbolista y su padre.
Con gestos de cariño y sin perder el desparpajo, Nasraoui se dirige a la figura como si fuera su hijo: "¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien, o qué? Te quiero mucho, hijo [besa el maniquí]. ¡Que no llego, tío!, ¡que no llego! Te quiero, papá, te quiere. Tengo una sorpresa para ti, eh, maniquí... Ya te la pondré y se la enseñaremos a la gente. Te quiero".
Entre el amor y la polémica
El vídeo se despide con un mensaje a su audiencia: "Y a ustedes también, ¿vale, señores? Muchas gracias y buen provecho a todos. Ojalá hayáis aprendido a hacer esto [los 'nuggets' de pollo]".
Lo que ha empezado como una grabación culinaria ha terminado convirtiéndose en un pequeño espectáculo casero, con momentos entrañables que mezclan humor, improvisación y declaraciones emotivas hacia su hijo.
Por ello, sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, han corrido como la pólvora en las redes sociales, donde los usuarios han reaccionado entre la sorpresa, la risa y la admiración.
