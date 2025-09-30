Rapero en desgracia
La fiscalía pide 11 años de cárcel para P. Diddy por trata de personas
Un fiscal de Nueva York pidió una pena superior a los 11 años de prisión contra la estrella del hip-hop P. Diddy, quien fue absuelto en julio de los cargos más graves de violencia sexual presentados en su contra.
Sean Combs, su nombre real, está actualmente en prisión y conocerá su condena el viernes ante el tribunal de Nueva York que lo juzgó. De 55 años, Combs fue acusado de obligar a dos exparejas a mantener relaciones sexuales no deseadas con hombres, para lo que contó con la ayuda de fieles empleados que lo encubrieron y protegieron.
A principios de julio, fue absuelto de asociación ilícita y tráfico sexual, los cargos más graves punibles con cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución. El fiscal federal Jay Clayton justificó la pena solicitada señalando que "sus crímenes son graves y han llevado, en varios casos similares, a penas superiores de diez años" de prisión. "También se necesita una pena sustancial de prisión en este caso porque el acusado no está arrepentido", escribió.
Sean Combs "intenta presentar décadas de abusos como simplemente la consecuencia de relaciones mutuamente tóxicas. Pero nada es 'mutuo' en una relación donde una persona tiene todo el poder", agregó el fiscal. La defensa del rapero y empresario solicitó la semana pasada una condena que no exceda los 14 meses de prisión, un período que le permitiría salir de prisión antes de fin de año, considerando el tiempo que ha pasado en detención preventiva.
