Quién es la novia de Marc Márquez: una influencer catalana que tenía miedo a la fama

Marc Márquez está en boca de todos tras su nuevo campeonato en el GP de Japón. Un hito histórico para cerrar una herida que había quedado abierta y que ha obligado a todos los aficionados al motociclismo a rendirse ante el mejor de todos los tiempos.

Uno de los apoyos más fundamentales para el piloto es el de su pareja, Gemma Pinto, modelo e influencer catalana, que le acompaña tanto en los buenos momentos como en los malos. La relación fue pública a mediados de 2023 y desde esa fecha hasta el día de hoy la pareja sigue estando igual de enamorada que desde el primer instante. Al principio, ambos querían ocultar el romance, pero ahora son los primeros en compartir imágenes de ellos dos mostrando su amor.

Pinto, que cuenta con más de 336 mil seguidores en Instagram, es una de las influencers más laureadas de la península ibérica, ya que ha participado en campañas de grandes marcas como Paco Rabanne. Además, ella estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la universidad Blanquerna mientras compaginaba su trabajo en redes sociales.

No obstante, al salir con el de Cervera no era nada sencillo para ella, debido a que no estaba acostumbrada al mundo de la fama. En una entrevista con su amiga Laura Escanes, la catalana desveló el motivo por el cual hicieron pública la relación: "Marc quiso publicar una foto conmigo para evitar que lo tuviera que anunciar yo, porque ya sabemos cómo es la sociedad y me habrían linchado y me habrían acusado de ser una interesada".

Además, las primeras citas con él eran totalmente clandestinas para que no fuesen cazados por la prensa: "Me venía a buscar y no dejaba que bajara del coche, él quería ir a cenar fuera y yo tampoco lo dejaba porque no quería que nadie nos viera".

Otro de los aspectos que más llamó la atención a la catalana fue la manera de ser de Márquez en el día a día: "Y no hubo grandes gestos, no hubo cenas a la luz de las velas, no hubo rosas rojas por todas partes. Nada de eso me hizo falta para saber que era ahí. Que era contigo".