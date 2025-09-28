Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Famosos

La razón por la que Santi Cañizares se casa con una mujer catalana tras solo cuatro meses de relación

El exportero ha vuelto a creer en el amor después de varios fracasos

El nuevo amor de Santi Cañizares

El nuevo amor de Santi Cañizares / Instagram

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Santiago Cañizares vuelve a estar en boca de todos tras anunciar que se va a volver a dar el 'Sí, quiero', pero en esta ocasión con Noemí, una mujer catalana de Calella de Palafurgell. Con este matrimonio, ya sumará tres bodas a sus 55 años.

El exportero del Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia anunció la noticia en los micrófonos de la COPE: "Me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer que es de Calella de Palafrugell". No obstante, pocos detalles se conocen de la pareja hasta la fecha.

El analista de la COPE explicó que ya hay fecha para la celebración: el 15 de noviembre, justo cuando no juega el Valencia por el parón internacional. "Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya", reveló.

Cañizares bromeó sobre si sus compañeros de radio acudirán a la celebración: "Espero que Manolo (Lama) no vaya a Georgia -donde juega La Roja- para asistir a la boda".

Dos matrimonios y siete hijos

Antes de conocer a Noemí, Cañizares se casó hasta en dos ocasiones. Una de ellas con Marina Conchello en 1992, con quien tuvo tres hijos: Carlota, Lucas y Olivia. Y la última con Mayte García en 2008, con quien tuvo cuatro hijos: Sofía, y los trillizos India, Martina y Santi.

Vuelve a creer en el amor

A principios de abril, el exportero del Real Madrid dejó a todo el mundo boquiabierto tras anunciar que había roto con su expareja de ese momento. "Las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado", señaló en Radio Marca.

Tras separarse dos veces, Cañizares pensaba que jamás volvería a enamorarse, pero encontró a una persona que le rompió todos los esquemas: "Mi segunda separación ha sido también dolorosa. Dije que 'nunca más' y me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. He vivido lo más bonito del amor con esta última relación".

A pesar de lo destrozado que estaba por no triunfar en el amor, Cañizares se ha recuperado y ha vuelto a creer en el amor, algo que ya daba por perdido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Jiménez, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
  2. La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  3. David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
  4. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
  5. Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
  6. Liam Gallagher en la Mercè de Barcelona
  7. Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
  8. El fenómeno de Ebro, la nueva apuesta de coche español (y chino)

La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032

La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032

El precio del oro pulveriza su récord y se asienta en por encima de los 3.800 dólares por onza

El precio del oro pulveriza su récord y se asienta en por encima de los 3.800 dólares por onza

La Seguridad Social confirma nuevas condiciones en 2026 para la jubilación si no se alcanza el periodo mínimo de cotización

La Seguridad Social confirma nuevas condiciones en 2026 para la jubilación si no se alcanza el periodo mínimo de cotización

Metrópolis compra un edificio en la 'city' de Londres por 52 millones

Metrópolis compra un edificio en la 'city' de Londres por 52 millones

Marruecos desde 14 euros: un billete directo a la aventura

Marruecos desde 14 euros: un billete directo a la aventura

Larga ovación a la delegación de Palestina en la inauguración de Mondiacult en Barcelona

Larga ovación a la delegación de Palestina en la inauguración de Mondiacult en Barcelona

Junts acusa a Podemos de haber promovido un "chantaje" con las competencias en inmigración

Junts acusa a Podemos de haber promovido un "chantaje" con las competencias en inmigración

CMF presenta Headphone Pro: sus primeros auriculares over-ear con diseño modular

CMF presenta Headphone Pro: sus primeros auriculares over-ear con diseño modular