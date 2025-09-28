Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un famoso periodista se enfrenta a un taxista en Madrid tras un episodio de catalanofobia: "He dejado de hablar porque...."

Esta famosa ‘influencer’ sufre un ataque de catalanofobia

El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: "No nos gusta un pelo"

Un taxi recorre Madrid

Un taxi recorre Madrid / Jesus Hellin / Europa Press

Andrea Riera

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En España siguen apareciendo episodios de catalanofobia que demuestran que hablar en catalán no siempre es bien recibido. Estos casos generan polémica, ya que reflejan que todavía hay personas que discriminan a otras por el simple hecho de utilizar el idioma.

Aunque el catalán es una lengua oficial en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, cada vez son más los testimonios de personas que aseguran haber sufrido rechazo o comentarios negativos simplemente por hablarlo.

El periodista Carles Francino relató en 'El racó de pensar' de la Cadena Ser en Catalunya, un episodio de catalonofobia que vivió en Madrid: "Siguen existiendo cosas que pensaba que habían desaparecido del paisaje".

El presentador de 'La ventana' fue a cenar con dos compañeros, y al despedirse, se fue con uno de ellos en taxi. Al subir al vehículo le saludaron con un 'buenas noches' y le indicaron que se dirigían a la calle Arturo Soria, pero que harían una parada en Ventas. Tras esto, el conductor le dijo 'muy bien, perfecto'.

Sin embargo, la cordialidad cambió cuando Francino empezó a hablar con su compañero en catalán dentro del coche, ya que el taxista no respondía a sus indicaciones.

"'Oiga, aquí cuando gire y tal...'. Silencio. Llegamos y le dije que parara. 'Adéu Sebas'. 'Adiós, buenas noches'. Silencio, y dije 'Ui, ya sé de qué va esto'. Entonces le dije que ahora íbamos a Arturo Soria. Silencio. Llegamos y le dije 'donde la farola me deja'. Silencio. 'Le pago con tarjeta'. Silencio", relató el periodista.

Carles Francino bajó del vehículo dando un portazo, y 30 segundos después, el conductor le preguntó si siempre cerraba así. "Yo le dije que siempre cerraba así, que si había algún problema. Y me dijo 'he dejado de hablar porque hablabais en catalán'. Y le dije que se fuera a la mierda", detalló.

Tras esto, el taxista se marchó y todo quedó ahí. Francino concluyó su episodio: "Me dio tanta rabia que me activó la mala ostia esta que yo no tengo. Pegué un portazo que el joven bajó del coche (...) Me dio tanta rabia que me activó una cosa que yo pensaba que no tenía dentro".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Jiménez, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
  2. La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  3. David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
  4. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
  5. Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
  6. Liam Gallagher en la Mercè de Barcelona
  7. Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
  8. El fenómeno de Ebro, la nueva apuesta de coche español (y chino)

La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032

La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032

El precio del oro pulveriza su récord y se asienta en por encima de los 3.800 dólares por onza

El precio del oro pulveriza su récord y se asienta en por encima de los 3.800 dólares por onza

La Seguridad Social confirma nuevas condiciones en 2026 para la jubilación si no se alcanza el periodo mínimo de cotización

La Seguridad Social confirma nuevas condiciones en 2026 para la jubilación si no se alcanza el periodo mínimo de cotización

Metrópolis compra un edificio en la 'city' de Londres por 52 millones

Metrópolis compra un edificio en la 'city' de Londres por 52 millones

Marruecos desde 14 euros: un billete directo a la aventura

Marruecos desde 14 euros: un billete directo a la aventura

Larga ovación a la delegación de Palestina en la inauguración de Mondiacult en Barcelona

Larga ovación a la delegación de Palestina en la inauguración de Mondiacult en Barcelona

Junts acusa a Podemos de haber promovido un "chantaje" con las competencias en inmigración

Junts acusa a Podemos de haber promovido un "chantaje" con las competencias en inmigración

CMF presenta Headphone Pro: sus primeros auriculares over-ear con diseño modular

CMF presenta Headphone Pro: sus primeros auriculares over-ear con diseño modular