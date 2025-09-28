De jugar con LeBron James a vivir en una gasolinera: La caída a los infiernos de este exjugador de la NBA

La carrera de LeBron James es una de las más exitosas de la historia de la NBA, además de una de las más longevas. En su 22ª temporada en la liga que completó durante la 2024-2025 promedió 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,4 asistencias por partido con un 51,3% de acierto en los tiros, unas cifras solo a la altura de 'El Rey'.

Además, uno de los datos más impresionantes es que a lo largo de todos los años que lleva en la liga ha jugado con el 35% del total de jugadores que han estado en la NBA en toda la historia de la competición, algo que permite percatarse de cuán insólito es que aparezca un perfil similar en los próximos tiempos.

Recientemente, han salido nuevas imágenes de la vida actual de uno de los compañeros que el cuatro veces MVP de la temporada regular tuvo durante su primera etapa en la élite, cuando todavía no había salido de los Cleveland Cavaliers. Se trata de Delonte West, un escolta ágil que llegó a la liga después de ser elegido en el 24º 'pick' del año 2004 por los Boston Celtics y que recaló en el conjunto de Ohio en 2008 y lo abandonó en 2010. Su carrera terminaría en los Dallas Mavericks, en 2012, equipo que terminaría su contrato por problemas disciplinarios.

Ahora se le ha visto hablando de su etapa profesional con los locales en una gasolinera: "Jugué en el mismo equipo que LeBron James durante tres años", indica el exjugador. "Jugué para los Cavaliers y para los Celtics", añade antes de que le pregunten si sale "en el 2K", el videojuego de la NBA.

"¿Perdiste tu dinero invirtiéndolo?", le cuestionan, aunque él apunta que lo que pasó fue que se "hizo cargo de toda su familia y sus hijos. Todos fueron a la Universidad y tienen casa". Así, le repreguntan si es que "nadie hace nada por él", aunque solamente responde que "se hace cargo de si mismo".

Una vida marcada por los problemas mentales

Al dejar la NBA, West viajó a China para probar una aventura asiática, para después terminar en la liga de Venezuela y finalizar su carrera de nuevo en Norteamérica en 2015, en el conjunto de la liga de desarrollo de la NBA, la G League, en el Texas Legends, el 'filial' de Dallas Mavericks.

Sin embargo, una lesión le obligó a dejar el baloncesto y no pudo mantener el ritmo de vida que sí que podía llevar durante su etapa como jugador profesional. Poco después ya fue visto deambulando por la calle, una escena que se ha ido repitiendo posteriormente incluso después de recibir ayudas de amigos, como la del expropietario de los 'Mavs', Mark Cuban.

West fue diagnosticado con trastorno bipolar en 2008, aunque de pequeño ya había sufrido depresión al vivir en una familia desestructurada. Llegó a reconocer que tuvo pensamientos suicidas durante su adolescencia, pero el baloncesto le hizo perseguir un objetivo y terminó por salvarle. En 2009 fue arrestado por primera vez por tenencia de armas de fuego y más tarde ha repetido por problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

En este nuevo episodio, sin embargo, se le ve aparentemente sobrio, aunque parece que no ha conseguido abandonar la calle.