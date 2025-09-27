Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres

La okupación sigue causando dolores de cabeza a los propietarios de toda España que reclaman una legislación más incisiva contra los inquilinos ilegales.

A raíz de eso se crearon grupos frecuentemente asociados con la extrema derecha que 'trabajan' sacando a estos usufructuarios indeseados de las casas. Más allá de eso, en Alguazas (Murcia) hay una política que se encarga de tapiar todas las casas que puede para erradicar este problema de la localidad.

Se trata de María Segura (32), una concejala, abogada de profesión, actual líder de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Cultura, Igualdad y Turismo del gobierno local, además de Segundo Teniente de Alcalde, por el partido Unidad X Alguazas (UxA). Desde su llegada al Consistorio en 2023 cuenta las actuaciones por decenas: "En dos años de legislatura, ya hemos tabicado 94 pisos ocupados ilegalmente", aseguraba.

Además de la celeridad en esta cuestión, Segura suma una importante cantidad de seguidores en sus redes sociales gracias a su 'otra vida' donde posa y muestra su estilo de vida, aprovechando sus dotes de modelo de cuando estaba en la veintena, cuando desfiló luciendo vestidos de novia o ropa casual.

Ahora, en cambio, no duda en lucir cuerpo en bikini o mostrar sus últimas sesiones fotográficas, transformando su perfil en Instagram en un portfolio.

Pese a ello, se aleja de la segunda profesión que parece publicitar: "No soy modelo", aseguraba en el pasado, sino que "colabora con fotógrafo en sesiones de estudio".

Para quien dudara de su profesionalismo en la política por su vertiente 'influencer', asegura ser consciente de cuál es su mundo: "Lo tengo muy claro, mi vida personal está separada de mi vida profesional. En mi vida personal, hago lo que quiero dentro de los límites y respetando mi trabajo", reflejaba.

La realidad es que en cuanto a seguridad ciudadana, Segura (no podía tener mejor apellido para el cargo) ha cumplido su cometido: los datos indican un descenso del 30% en la tasa de criminalidad durante el primer período del 2025. Pese a los buenos números, su efectividad le ha conllevado algún incidente que denunciaba en entrevistas con otros medios.

"Me han rayado el coche y me han roto algún espejo. Cuando he ido alguna zona conflictiva o me he cruzado por la calle a alguien al que he desalojado, sí que he recibido la típica mirada de 'te voy a matar'", explicaba.