Olga Moreno da la cara por Rocío Flores tras su durísima entrevista contra Rocío Carrasco: "Va con la verdad siempre"

Tras varios años alejada de la televisión, Rocío Flores ha reaparecido en '¡De Viernes!' con una desgarradora entrevista en la que, más sincera que nunca, asegura que su madre Rocío Carrasco le ha "destrozado la vida". Completamente rota, la nieta de Rocío Jurado ha confesado que a pesar de no tener ningún tipo de relación, si su progenitora la necesitase ella estaría ahí, dejando claro que su padre "siempre me ha apoyado en mi decisión de intentar retomar esa relación, nunca se ha opuesto, al revés".

Sobre Antonio David Flores, al que define como su "gran pilar" y la persona que ha estado siempre a su lado, ha revelado que "verlo destruido y que le señalen por la calle... (tras la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva') hemos sufrido mucho y he llegado a un punto que pensé que se iba a suicidar, que cualquier día iba a pasar algo. Sentía pavor y le llamaba continuamente, y eso es lo más duro".

Unas durísimas declaraciones a las que Olga Moreno -exmujer de su padre- ha reaccionado este lunes en su estreno como colaboradora del nuevo programa de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, 'El tiempo justo'. "La he visto muy emotiva la entrevista. Lloré al verla. Pero muy sincera, con su verdad, era necesario para ella. Ha estado mucho tiempo callada y para ella es como una liberación. Fue dolorosa" ha expresado emocionada.

Dando la cara por Rocío, la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha defendido que "es lo que ella ha vivido. Podrá gustar más o menos, pero va con la verdad siempre. De mentirosa no tiene nada. Son sus vivencias y lo que ha sentido. Ha omitido muchísimas cosas para no hacer daño a otras personas".

En su entrevista, la sobrina de Gloria Camila también habló sobre la separación de su padre y Olga, un golpe para ella que nunca hubiese esperado. "Sufrí mucho con esa separación, ha cambiado mi vida por completo. Olga ha sido como una madre para mí" ha revelado, reconociendo por primera vez su distanciamiento de la andaluza: "Es una situación que nos vino un poco grande a todos. No supe cómo gestionarlo. Lo único que yo les pedía es que, como mi hermano y yo habíamos sufrido tanto con una separación tan problemática, que mi hermana pequeña no pasara por lo mismo que nosotros".

Unas palabras que también ha comentado Olga en directo, asegurando que "aunque es verdad como dice ella que estuvimos un tiempo distantes, mi relación con Rocío es muy buena". "Las personas se pelean, se enfadan, hay cosas que a ella no le han gustado, cosas que a mí no me han gustado... Pero mientras haya mucho amor y cariño, ahí estamos" ha expresado.