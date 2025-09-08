Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Famosos

Harry Styles y Zoë Kravitz, pillados de la mano por las calles de Nueva York

La pareja fue vista por primera vez en Roma, durante la promoción de la nueva película de Kravitz

Harry Styles y Zoë Kravitz, nueva pareja sorpresa

Harry Styles y Zoë Kravitz, nueva pareja sorpresa / EPC

Agnés Andreu

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Harry Styles (31) y Zoë Kravitz (36) se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento. Y es que tras las recurrentes apariciones de ambos en ciudades como Nueva York y Roma, los rumores de un posible romance se han reavivado, aunque todavía sin confirmación oficial por parte de los protagonistas.

El cantante y la actriz fueron vistos el pasado 3 de septiembre en Brooklyn, caminando de la mano y con una actitud muy acaramelada en una 'coffee date'.

Zoë Kravitz y Harry Styles paseando de la mano por Nueva York

Zoë Kravitz y Harry Styles paseando de la mano por Nueva York / Backgrid

Sin embargo, no es la primera vez que la pareja se deja ver en actitud cariñosa. Semanas antes, el pasado 24 de agosto, fueron captados paseando por las calles de Roma; mientras Kravitz promocionaba el estreno de su última película, 'Bala perdida', coprotagonizada junto a Austin Butler -con quien también se le ha vinculado sentimentalmente recientemente- .

Aun así, no todas las fuentes parecen ponerse de acuerdo respecto a cuál es la etiqueta de su relación. Según medios como 'TMZ', la relación podría definirse como una 'amistad con beneficios', es decir, algo casual, sin etiquetas ni compromisos formales. Mientras que, otros medios, como 'Page Six' sostienen que "definitivamente son pareja".

Ambos llegan al presente con rupturas recientes: la actriz de 'Catwoman' terminó su compromiso con Channing Tatum en octubre de 2024, y Styles rompió con Taylor Russell en mayo de ese mismo año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  2. La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
  3. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  4. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  5. Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
  6. Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
  7. La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
  8. ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España

Harry Styles y Zoë Kravitz, pillados de la mano por las calles de Nueva York

Harry Styles y Zoë Kravitz, pillados de la mano por las calles de Nueva York

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Trump anuncia una visita de líderes europeos a la Casa Blanca para abordar el conflicto en Ucrania

GUERRA DE UCRANIA, en directo | Trump anuncia una visita de líderes europeos a la Casa Blanca para abordar el conflicto en Ucrania

Varios muertos y heridos en un tiroteo en Jerusalén

Varios muertos y heridos en un tiroteo en Jerusalén

Sánchez anuncia nueve medidas por el "genocidio" de Israel que afianza el embargo de armas

Sánchez anuncia nueve medidas por el "genocidio" de Israel que afianza el embargo de armas

Estas son las 12 reinas de la quinta edición de Drag Race España

Estas son las 12 reinas de la quinta edición de Drag Race España

El fiscal general será juzgado en noviembre por una sala mayoritariamente conservadora

El fiscal general será juzgado en noviembre por una sala mayoritariamente conservadora

Este es el orden correcto para ver todas las películas de Expediente Warren

Este es el orden correcto para ver todas las películas de Expediente Warren

Vuelta al cole en Barcelona: estas son las obras que afectarán al tráfico

Vuelta al cole en Barcelona: estas son las obras que afectarán al tráfico