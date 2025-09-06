El virtuosismo del desfile chino impacta y asusta en Occidente

Trump acusa recibo Alguien en la redacción se acordó de Leni Riefenstahl al ver las imágenes del desfile militar en Pekín del pasado miércoles. Pero el despliegue chino, su reivindicación de la victoria que obtuvieron hace 80 años frente al imperialismo japonés, fue objetivamente más espectacular que las obras maestras de la cineasta preferida de Adolf Hitler. No en vano ha pasado casi un siglo desde que Riefenstahl convirtió en arte los Juegos de 1936 en Berlín con las dos partes de 'Olympia'. Hace muchas décadas, pues, que los líderes políticos saben que la línea del frente es solo uno de los escenarios de las guerras, y que la propaganda es otro, y no menor. Desde hace unos años, para desazón general en una Europa que lleva tiempo en relativa paz, el ardor guerrero ha crecido en todo el mundo. Y las dos horas de desfile chino fueron en ese sentido un acontecimiento histórico. Fue a la vez una demostración de poderío y de virtuosismo, porque por mucho que inquieten las armas y la promesa de hazañas bélicas era difícil no caer rendido ante la milimétrica perfección con la que se desarrolló el acto. Y también una prueba del creciente realineamiento geopolítico: Junto a Xi Jinping, estaban en Pekín Vladímir Putin y Kim Jong-un, entre otros 26 líderes mundiales, pero ninguno era occidental. La exhibición china impactó en Europa y en EEUU, y las redes sociales se llenaron de mensajes que en general iban del miedo a la admiración. Entre ellos estuvo el de Donald Trump, que utilizó de nuevo su red social casi unipersonal, Truth Social, para pedir sin éxito a Xi Jinping que no olvidara mencionar el papel de EEUU en la victoria contra Japón. Después, en declaraciones a los medios, acusó recibo del desfile, que calificó de "hermosa ceremonia" y que leyó como un mensaje que le mandaba Pekín: "Entiendo la razón por la que la hicieron; esperaban que yo estuviera viendo, y yo estaba viendo".

Vladímir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-Un, antes del desfile militar en Pekín. / EFE

Matar moscas a cañonazos Porque otra de las características de nuestros días, y más desde la llegada de Trump al poder por segunda vez, es que no solo los tambores de guerra suenan con más fuerza que nunca en los últimos años, sino que gracias a las redes sociales los ciudadanos pueden seguir en tiempo real la evolución de los acontecimientos. O tienen la ilusión de seguirlos, porque evidentemente todos los líderes quieren difundir el mensaje que a ellos les interesa y como a ellos les interesa. Y a veces da igual que la legalidad de esas acciones que publicitan esté en entredicho. Trump lo ha demostrado de nuevo este martes cuando, por sorpresa, anunció que Estados Unidos había bombardeando una "narcolancha" venezolana que llevaba a "11 terroristas". "En los últimos minutos, literalmente, hemos disparado a un barco, un barco que llevaba drogas, muchas drogas", dijo textualmente Trump, con esas frases propias de niños pequeños con las que ahora se expresa el presidente del país más poderoso del mundo. La noticia vino acompañada de imágenes divulgadas en las redes; efectivamente, cámaras militares de visión nocturna muestran cómo un barco se volatiliza en instantes. El vídeo es aséptico, en el sentido de que no se distinguen cuerpos desmembrados o la sangre de los muertos tiñendo el agua del océano. El presidente de EEUU quería mostrar que no hay legalidad que le pare, y que está dispuesto a usar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales, incluso en aguas del Caribe. Pero las redes sociales también sirven para que se escuchen todas las versiones, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio la suya en X nada más ver el vídeo: "Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico".

Este es el momento en el que EEUU destruye el barco cargado de droga procedente de Venezuela / X

La Vuelta y la flotilla Pero la gran batalla por decantar la opinión pública mundial se libra entre los bandos enfrentados en Gaza. Parece que la causa palestina gana en las últimas semanas simpatías en muchas partes; sin duda han contribuido las matanzas que está llevando a cabo el Ejército israelí, según todas las fuentes solventes –porque es difícil informarse después de que se haya prohibido el acceso a los periodistas internacionales a la Franja–, y también su manera de usar el hambre como arma de guerra. Dos acciones han tenido esta semana mucho eco en las redes sociales, y dan cuenta del creciente malestar por la angustia de los palestinos. La flotilla que salió desde Barcelona el pasado martes, tras un retraso debido a las tormentas, ha tenido que capear después algunos otros contratiempos en su viaje para tratar de romper el bloqueo al que Israel somete a Gaza. Seguramente, sus impulsores y su tripulación, entre la que se halla la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, esperaba otro tipo de impacto en las redes, no tan relacionado con la mala suerte que parece estar teniendo el grupo en su periplo. El jueves tuvieron que hacer una parada técnica en Menorca para reparar algunas embarcaciones. La acción propagandística que sí fue un éxito la protagonizaron los activistas que irrumpieron en la etapa de la Vuelta a España que terminaba en Bilbao el pasado miércoles. Cientos de manifestantes con banderas palestinas consiguieron romper el perímetro de seguridad: protestaban por la presencia del equipo Israel en la prueba. La organización decidió tomar los tiempos para la clasificación general a tres kilómetros de la llegada, anuló la meta y no se declaró un ganador de etapa. La acción fue muy aplaudida y muy criticada en las redes. Y algunos incluso la compararon con la accidentada salida de la flotilla. "Está teniendo mas visibilidad la acción de Bilbao de boicot a la Vuelta que la flotilla. Sobre por dónde ir... no digo más", escribió en X @mareevento.