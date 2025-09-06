Rosalía vuelve a pronunciarse sobre la guerra en Gaza con publicaciones en sus redes sociales

Rosalía ha compartido este sábado publicaciones denunciando la situación de hambruna en Gaza y la destrucción del enclave a manos de ataques israelíes. Este posicionamiento público de la cantante catalana llega apenas un mes después de la polémica por el silencio que mantuvo hasta entonces, que le valió críticas por su falta de apoyo al pueblo palestino en el contexto de la guerra en Gaza.

Sin pronunciarse con sus propias palabras, Rosalía ha recurrido a Instagram, donde acumula más de 26 millones de seguidores, para difundir en stories dos vídeos de organizaciones internacionales. El primero, de la oenegé Save the Children, muestra imágenes de la devastación en Gaza y denuncia la hambruna y el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria. El segundo, de Médicos Sin Fronteras, utiliza imágenes satelitales de Google Maps para mostrar barrios enteros reducidos a escombros en la Franja.

En los vídeos, ambas organizaciones reclaman un alto el fuego inmediato en el enclave y exigen el fin de la hambruna, decretada oficialmente por la ONU en agosto.

Polémica por el posicionamiento

La falta de denuncia por parte de la artista dio pie a una oleada de críticas y una polémica que se desató en juinio, cuando el diseñador Miguel Adrover hizo público que se había negado a vestirla por no haberse posicionado abiertamente contra la ofensiva israelí en el territorio palestino.

"Todo bien, espero que estés bien tú también. Lo siento, pero Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina", respondió la oficina del diseñador a un mail enviado por los representantes de Rosalía.

Finalmente, la cantante respondió a Adrover condenando públicamente en sus redes sociales el conflicto en Gaza, donde aseguró entonces que "es terrible ver día tras día cómo personas inocentes son asesinadas". "No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotros)", añadió.